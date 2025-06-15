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Як організувати полив рослинам, доки ти у відпустці: поради

Вікторія Мельник, журналістка сайту 15 Червня 2025, 16:00
що робити з рослинами у відпустці
Фото Pexels

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