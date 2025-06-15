Як організувати полив рослинам, доки ти у відпустці: поради

Фото Pexels Літо, час відпочинку та відпусток, тепла, сонця, зміни картинки… але як бути з тими, хто залишається вдома? Йдеться про рослини, які залишаються без нагляду на довгий час. Щастить, коли є хтось, хто зможе наглядати та дбати про них у період твоєї відсутності. Однак інколи такої опції немає. Чи є якісь способи, які допоможуть твоїм рослинам не постраждати у час твоєї відсутності вдома? Що робити з рослинами, коли їдеш у відпустку Літо може бути складною порою для кімнатних рослин, оскільки висока температура, яскраве сонячне світло та довший світловий день випаровують вологу з ґрунту. Саме тому твої рослини вимагають більше уваги у догляді. Якщо ж говорити про відпустку, то причин для занепокоєння щодо зневоднення та теплового стресу у рослин стає ще більше. Як поливати рослини, коли нікого немає вдома: 6 ідей Експертка з Клініки кімнатних рослин Джинель Леон радить не забувати про свої рослини у період підготовки до поїздки. Це — не лише про багатий полив. — Перед від’їздом ретельно полий рослини, а потім перемісти їх якомога далі від прямих сонячних променів. Якщо є така можливість, згрупуй рослини разом і розмісти поруч неглибокі піддони, наповнені водою та галькою, щоб забезпечити додаткову вологість, — каже експертка. Читати на тему Стеж за освітленням, температурою та вологістю — п’ять корисних порад у догляді за кімнатними рослинами Читай кілька загальних порад, як доглядати за кімнатними рослинами. Однак такі поради не будуть достатньо дієвими, якщо твоя поїздка буде тривалою. Ми зібрали ще кілька порад, які подарують рослинам доступ до води та сонця, а тобі — спокій у відпустці. Рexels Використовуй пристрої для самополиву: водні кулі, системи з нитками тощо. Ґрунт можна прикрити поліетиленовим пакетом (нещільно), однак не забудь забрати рослини від прямих сонячних променів, інакше корені просто “зваряться” у такій паровій бані. Якщо у твоїй ванні є доступ до природного сонячного світла, перемісти всі рослини у горщиках у піддон ванної та заповни її невеликою кількістю води. Також можеш помістити горщики у піддон з галькою, який варто наповнити водою. Так волога випаровуватиметься повільніше. Нитковий полив: постав місткість з водою (підійде пляшка) та горщик з рослиною поруч. Нитку або нетовсту шнурівку помісти у воду одним кінцем, а іншим — виклади на ґрунт. Вода поступово буде надходити до рослини. Якщо це можливо, то зменш температуру повітря у кімнаті. Проте якщо твої кімнатні зелені друзі — сукуленти та кактуси, тоді варто застосувати інший догляд: читай поради, як доглядати за кактусами, за посиланням. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Відпустка, лайфхаки, сад і город Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter