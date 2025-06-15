Як організувати полив рослинам, доки ти у відпустці: поради

Літо, час відпочинку та відпусток, тепла, сонця, зміни картинки… але як бути з тими, хто залишається вдома? Йдеться про рослини, які залишаються без нагляду на довгий час.

Щастить, коли є хтось, хто зможе наглядати та дбати про них у період твоєї відсутності. Однак інколи такої опції немає. Чи є якісь способи, які допоможуть твоїм рослинам не постраждати у час твоєї відсутності вдома?

Що робити з рослинами, коли їдеш у відпустку

Літо може бути складною порою для кімнатних рослин, оскільки висока температура, яскраве сонячне світло та довший світловий день випаровують вологу з ґрунту. Саме тому твої рослини вимагають більше уваги у догляді.

Якщо ж говорити про відпустку, то причин для занепокоєння щодо зневоднення та теплового стресу у рослин стає ще більше.

Як поливати рослини, коли нікого немає вдома: 6 ідей

Експертка з Клініки кімнатних рослин Джинель Леон радить не забувати про свої рослини у період підготовки до поїздки. Це — не лише про багатий полив.

— Перед від’їздом ретельно полий рослини, а потім перемісти їх якомога далі від прямих сонячних променів. Якщо є така можливість, згрупуй рослини разом і розмісти поруч неглибокі піддони, наповнені водою та галькою, щоб забезпечити додаткову вологість, — каже експертка.

Однак такі поради не будуть достатньо дієвими, якщо твоя поїздка буде тривалою. Ми зібрали ще кілька порад, які подарують рослинам доступ до води та сонця, а тобі — спокій у відпустці.

Використовуй пристрої для самополиву: водні кулі, системи з нитками тощо. Ґрунт можна прикрити поліетиленовим пакетом (нещільно), однак не забудь забрати рослини від прямих сонячних променів, інакше корені просто “зваряться” у такій паровій бані. Якщо у твоїй ванні є доступ до природного сонячного світла, перемісти всі рослини у горщиках у піддон ванної та заповни її невеликою кількістю води. Також можеш помістити горщики у піддон з галькою, який варто наповнити водою. Так волога випаровуватиметься повільніше. Нитковий полив: постав місткість з водою (підійде пляшка) та горщик з рослиною поруч. Нитку або нетовсту шнурівку помісти у воду одним кінцем, а іншим — виклади на ґрунт. Вода поступово буде надходити до рослини. Якщо це можливо, то зменш температуру повітря у кімнаті.

Проте якщо твої кімнатні зелені друзі — сукуленти та кактуси, тоді варто застосувати інший догляд: читай поради, як доглядати за кактусами, за посиланням.

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