Як доглядати за кактусом і чи справді його місце — біля ноутбука: правила та поради

Чи не у кожному помешканні є ті чи інші рослини. Їх вирощують для краси та очищення повітря. Однак тим господарям та господиням, які не надто люблять витрачати свій час на догляд за рослинами, частіше за все радять поставити на підвіконня чи стіл кактус й не мати з ним ніяких проблем.

Але чи справді кактуси такі невибагливі, й де насправді їм місце — під сонцем чи поряд з ноутбуком? Як доглядати за кактусом, аби він довго ріс та милував око своїми колючками й навіть квітами — кілька порад зібрали для тебе далі.

Як доглядати за кактусом та де його ставити

Часто можна почути пораду, що кактус краще ставити на столі біля ноутбуків та компʼютерів. Вважається, що рослина “здатна поглинати радіацію” від гаджетів. Однак це — міф.

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Натомість кактуси люблять освітлені місця, їх можна ставити на підвіконня, що виходить на схід чи південь.

Влітку рослину можна виставити на балкон, а взимку — якомога далі від батарей та постійно зволожувати повітря, яке пересихає через опалювальний сезон.

Взимку кактуси мають період спокою, тож краще їх ставити у тіні. Орієнтуватися можна за кольором рослини: рожево-ліловий відтінок свідчить про надлишок світла, а блідий кактус сигналізує про нестачу освітлення.

Зверни увагу, що кактуси, хоч і витривалі до умов навколо, проте не люблять частої зміни простору. Особливо не змінюй місця та не крути до сонця кактус, який цвіте або набирає бутони.

Сухоцвіт варто забрати з рослини, бо той може почати гнити прямо на кактусі.

Читати на тему Як доглядати за орхідеєю і що для цього потрібно Як доглядати за орхідею в горщику — читай у матеріалі.

Як часто треба поливати та підживлювати кактуси

Поливати кактус варто теплою відстояною водою. Якщо у тебе погана якість води у трубах, її краще прокипʼятити та охолодити.

Навесні та влітку кактус потрібно поливати щодня або раз на два дні, восени — раз на пʼять-сім днів, взимку — раз на сім-десять днів.

Рослина рідше потребує поливу, коли стає холодно. Її також не варто поливати, якщо кактус хворіє.

Памʼятай, що поливати кактус варто лише тоді, коли земля у горщику повністю висохла. Під час поливу не можна, аби вода потрапляла на стовбур рослини, інакше та почне гнити.

Підживлювати кактус можна лише в період вегетації, на початку весни та до осені. Взимку таких дій проводити не потрібно.

Як пересадити кактус

Пересаджувати кактус потрібно у випадку, якщо він переріс свій горщик. Найкраще це робити у період спокою рослини, а за два-три дні до цього кактус не потрібно поливати.

Молоді кактуси пересаджують щороку, а ті, яким більше ніж три роки — раз на кілька років.

Горщик для пересадки обирай на один сантиметр більший за попередній, також зверни увагу на корені рослини: для довгого коріння варто обирати глибокі горщики. На дні горщика має бути отвір для зливу води.

Найкраще для кактуса підійде земельна суміш промитого річкового піску, листової землі, деревного вугілля та торфу. На дно додають дренаж.

Найчастішою окрасою домівки є орхідеї. Про те, як доглядати за вибагливими орхідеями, ми розповідали в іншому матеріалі.

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