Как ухаживать за кактусом и действительно ли его место — возле ноутбука: правила и советы

Едва ли не в каждом доме есть те или иные растения. Их выращивают для красоты и очищения воздуха. Однако тем хозяевам, которые не слишком любят тратить свое время на уход за растениями, чаще всего советуют поставить на подоконник или стол кактус, и не иметь с ним никаких проблем.

Но действительно ли кактусы так неприхотливы, и где на самом деле им место — под солнцем или рядом с ноутбуком? Как ухаживать за кактусом, чтобы он долго рос и любовал глаз своими колючками и даже цветами — несколько советов собрали для тебя далее.

Как ухаживать за кактусом и где его ставить

Часто можно услышать совет, что кактус лучше ставить на столе возле ноутбуков и компьютеров. Считается, что растение способно “поглощать радиацию” от гаджетов. Однако это — миф.

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Кактусы любят освещенные места, их можно ставить на подоконник, выходящий на восток или юг.

Летом растение можно выставить на балкон, а зимой — ставить как можно дальше от батарей и постоянно увлажнять воздух, который пересыхает через отопительный сезон.

Зимой кактусы имеют период покоя, поэтому лучше их ставить в тени. Ориентироваться можно по цвету растения: розово-лиловый оттенок свидетельствует об избытке света, а бледный кактус сигнализирует о нехватке освещения.

Учти, что кактусы, хоть и выносливы к условиям вокруг, однако не любят частой смены пространства. Особенно не меняй места и не крути к солнцу кактус, цветущий или набирающий бутоны.

Сухие цветы следует забрать с растения, потому что они могут начать гнить прямо на кактусе.

Как часто нужно поливать и подкармливать кактусы

Поливать кактус следует теплой отстоянной водой. Если у тебя плохое качество воды в трубах, лучше прокипятить и охладить воду.

Весной и летом кактус нужно поливать ежедневно или раз в два дня, осенью — раз в пять-семь дней, зимой — раз в семь-десять дней.

Растение реже нуждается в поливе, когда становится холодно. Его также не стоит поливать, если кактус болеет.

Помни, что поливать кактус следует только тогда, когда земля в горшке полностью высохла. Во время полива нельзя, чтобы вода попадала на ствол растения, иначе оно начнет гнить.

Подкармливать кактус можно только в период вегетации, в начале весны и до осени. Зимой таких действий проводить не нужно.

Как пересадить кактус

Пересаживать кактус нужно в случае, если он перерос свой горшок. Лучше всего это делать в период покоя растения, а за два-три дня до этого кактус не нужно поливать.

Молодые кактусы пересаживают каждый год, а те, которым больше трех лет — раз в несколько лет.

Горшок для пересадки выбирай на один сантиметр больше предыдущего, также обрати внимание на корни растения: для длинных корней следует выбирать глубокие горшки. На дне горшка должно быть отверстие для слива воды.

Лучше всего для кактуса подойдет земельная смесь промытого речного песка, листовой земли, древесного угля и торфа. На дно добавляют дренаж.

Частым украшением дома являются орхидеи. О том, как ухаживать за привередливыми орхидеями, мы рассказывали в другом материале.

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