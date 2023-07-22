Деньги или добрые слова? Этикет чаевых или как правильно благодарить за обслуживание в разных странах мира

Сколько людей, столько и мнений. Приблизительно так мы привыкли говорить между собой. Но со временем разные народы научились быть ближе друг к другу и находить нечто общее.

Например, ехать в другую страну на отдых или за новыми впечатлениями для многих стало привычным решением. Кроме того, многим украинским гражданам вообще пришлось изменить место жительства и адаптироваться к чужой культуре.

Но если в работе или образовательном процессе уже удалось овладеть неизвестной средой, то как насчет дел выходного дня, как, например, поход в кафе?

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Можно подумать, что тут может быть сложного. Однако на момент расчета иногда может случиться необычная ситуация, ведь в некоторых странах чаевые приемлемые, где-то — включены в счет, а иногда вообще считаются чем-то обидным. Поэтому журналисты BBC разобрались в различиях в культуре чаевых пяти стран, чтобы показать, насколько она может быть разной.

Япония

Кто же может отказываться от дополнительного жалованья? Да, это японцы, ведь в их общепринятой философии жизни лежит понятие об аскетическом рае и принятии несовершенства. Поэтому чаевые местные воспринимают со стыдом и иногда могут даже догнать своего “благотворителя”, чтобы вернуть деньги.

Несмотря на это, некоторые путешественники продолжают оставлять в благодарность деньги. Но японцы все же больше ценят слова, которые человек произнесет на их родном языке, ведь воспринимают свою работу с гордостью.

Также существует одно исключение и касается он традиционных японских гостевых домов с татами, где путешественники могут оставить деньги для того, кто приготовил им еду. Но сделать это нужно должным образом: положить купюры в специальный украшенный конверт.

Египет

В самом привычном туристическом месте для наших граждан наоборот чаевые — это часть культуры. Более того, это понятие еще и имеет особое название “бакшиш”. Кто-то может его ошибочно переводить как попрошайничество, но на самом же деле это слово имеет значение: чаевые, подарок, благодарность.

Принято давать бакшиш работникам ресторанов, водителям такси, экскурсоводам, персоналу гостиниц, а также дворецким и санитарам. И это далеко не весь перечень. Кроме того, важно знать, что достаточно часто благодарить необходимо заранее, чтобы, например, экскурсия была более наполнена интересными фактами и комфортом. А их сумма должна составлять около 1-2$.

Китай

Эта страна как находится в одном районе планеты с Японией, так и на похожем уровне понятий о чаевых. И даже, несмотря на весь технологический прогресс, из-за определенных предрассудков в Китае было долгое время запрещено давать такую дополнительную плату.

Кроме того, в стране царят принципы, что все между собой равны, а чаевые могут подчеркнуть какое-то социальное разделение. Так что у китайцев такой привычки в большинстве своем не прослеживается.

Однако в более туристических местах уже иногда путешественники решаются давать чаевые, а местные от них не отказываются. Поэтому при желании можно попробовать таким образом поблагодарить за исключительную работу экскурсоводов, барменов или тех, кто носит багаж.

США

Американцы особенно внимательно относятся к культуре чаевых, ведь порой для кого-то это едва ли не единственный заработок. В основном в стране принято оставлять 20-25% от счета. И не всегда для этого нужны наличные деньги, поскольку количество цифровых вариантов оставить чаевые растет.

Кроме того, бывают и случаи, когда кто-то может не осознавать, что “благодарность” необходима. К примеру, иногда в баре могут не обслужить клиента, потому что тот не оставил на чай.

В то же время, иногда требование доплачивать может и вызвать немало вопросов. Так иногда можно столкнуться с магазинами, где продавцу нужно оставить 20% на чай. И это несмотря на то, что человек практически все сделал сам, без помощи этого работника. Потому сейчас в США также наблюдается движение отказа от чаевых.

Дания

Одна из самых счастливых стран, если верить разным мировым рейтингам. И часто такое явление объясняют тем, что граждане получают выгоду от высшего ВВП на душу населения и лучшей системы социального обеспечения, чем в большинстве других стран мира.

Таким образом, получается, что работники сферы обслуживания обычно не зависят от чаевых, а оплата их труда включена в счет.

Единственное, что могут сделать местные — это символически округлить счет в ресторане. Но больше всего здесь ценится то, что клиент возвращается снова в заведение.

Но порой путешественникам все же стоит не только благодарить местных, но и следить за своими расходами. Читай, как бюджетно путешествовать в любые страны — полезные лайфхаки.

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