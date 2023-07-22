Гроші чи добрі слова? Етикет чайових або як правильно дякувати за обслуговування у різних країнах світу

Скільки людей, стільки й думок. Приблизно так ми звикли говорити між собою. Та з часом різні народи навчились бути ближчими одне до одного та знаходити щось спільне.

Наприклад, їхати в іншу країну на відпочинок чи за новими враженнями наче для багатьох стало звичним рішенням. Крім того, багатьом українським громадянам взагалі довелось змінити місце проживання та адаптовуватись до чужої культури.

Та якщо в роботі чи освітньому процесі вже вдалось опанувати невідоме середовище, то як щодо справ вихідного дня як, наприклад, похід у кафе?

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Можна подумати, що ж тут може бути складного. Однак на моменті розрахунку іноді може трапитись незвична ситуація, адже у деяких країнах чайові прийнятні, десь — включені в рахунок, а подекуди взагалі вважаються чимось образливим. Тому журналісти BBC розібрались у відмінностях в культурі чайових п’яти країн, щоб показати, наскільки вона може бути різною.

Японія

Хто ж може відмовлятись від додаткової платні? Так, це японці, адже у їхній загальноприйнятій філософії життя лежить поняття про аскетичний рай та прийняття недосконалості. Тому чайові місцеві сприймають із соромом і часом можуть навіть наздогнати свого “благодійника”, щоб повернути кошти.

Попри це деякі мандрівники продовжують лишати як подяку гроші. Та японці все ж таки більше цінують слова вдячності, які людина вимовить їхньою рідною мовою, адже сприймають свою роботу з гордістю.

Також існує один виняток і стосується він традиційних японських гостьових будинків з татамі, де мандрівники можуть залишити гроші для того, хто приготував їм їжу. Але зробити це потрібно належним чином: покласти купюри у спеціальний прикрашений конверт.

Єгипет

У чи не найбільш звичному туристичному місці для наших громадян навпаки чайові — це частина культури. Навіть більше, це поняття ще й має особливу назву “бакшиш”. Хтось може його помилково перекладати як жебрацтво, але насправді ж це слово має значення: чайові, подарунок, подяка.

Заведено давати бакшиш працівникам ресторанів, водіям таксі, екскурсоводам, персоналу готелів, а також дворецьким та санітарам. І це далеко не увесь список. Крім того, важливо знати, що досить часто дякувати необхідно наперед, щоб, наприклад, екскурсія була більш наповнена цікавими фактами та комфортом. А їхня сума має складати близько 1-2$.

Китай

Ця країна як знаходиться в одному районі планети з Японією, так і на схожому рівні понять про чайові. І навіть попри весь технологічний прогрес, через певні забобони в Китаї було довгий час заборонено давати таку додаткову плату.

Крім того, у країні панують принципи, що всі між собою рівні, а чайові можуть підкреслити якийсь соціальний поділ. Тож у китайців такої звички здебільшого не прослідковується.

Проте в більш туристичних місцях уже часом мандрівники наважуються давати чайові, а місцеві від них не відмовляються. Тому за бажанням можна спробувати таким чином подякувати за виняткову роботу екскурсоводам, барменам чи тим, хто носить багаж.

США

Американці особливо уважно ставляться до культури чайових, адже часом для когось це чи не єдиний заробіток. Здебільшого в країні заведено залишати 20-25% від рахунку. І не завжди для цього потрібна готівка, оскільки кількість цифрових варіантів залишити чайові зростає.

Крім того, трапляються й випадки, коли хтось може не усвідомлювати, що “подяка” необхідна. Наприклад, деколи у барі можуть не обслужити клієнта, скільки той не лишив на чай.

Водночас іноді вимога доплачувати може й викликати чимало питань. Так інколи можна наштовхнутись на магазини, де продавцю потрібно лишити 20% на чай. І це попри те, що людина практично все зробила сама, без допомоги цього працівника. Тому зараз у США також спостерігається рух відмови від чайових.

Данія

Одна з найщасливіших країн, якщо вірити різним світовим рейтингам. І часто таке явище пояснюють тим, що громадяни отримують вигоду від вищого ВВП на душу населення та від кращої системи соціального забезпечення, ніж у більшості інших країн світу.

Таким чином виходить, що працівники сфери обслуговування зазвичай не залежать від чайових, а оплата їхньої праці включена у рахунок.

Єдине, що можуть зробити місцеві — це символічно округлити рахунок у ресторані. Та найбільше тут цінується те, що клієнт повертається знову в заклад.

Та деколи мандрівникам все ж таки варто не лише дякувати місцевим, але й слідкувати за своїми витратами. Читай, як бюджетно подорожувати в будь-які країни — корисні лайфхаки.

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