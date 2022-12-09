Как убрать запах секонд-хенда: десять проверенных способов

Одежда в секонд-хенде поддается обработке формалином и паром. Поэтому сразу после покупки ее одевать нельзя. Еще находясь в магазине, ты можешь учуять специфический, не очень приятный запах.
Читай о том, как убрать запах секонд-хенда — в материале.
Для начала постирай купленные вещи. Но с первого раза этот запах не всегда убирается, поэтому нужно прибегнуть к другим способам.
Если вещи нельзя стирать в машинке, то возьми огромный пакет, положи их туда и посыпь содой.
Она сможет впитать неприятный запах надолго.
Она сможет впитать неприятный запах надолго.
Кроме того, можно попробовать положить в пакет активированный уголь, пакетик чая и т.д.
Эти сорбенты можно использовать и для того, чтобы избавиться от запаха секонд-хенда из обуви.
В этом случае нужно также поставить вещи в пакет и добавить сорбенты. Подержать обувь несколько дней.
В этом случае нужно также поставить вещи в пакет и добавить сорбенты. Подержать обувь несколько дней.
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