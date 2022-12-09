Как убрать запах секонд-хенда: десять проверенных способов

Одежда в секонд-хенде поддается обработке формалином и паром. Поэтому сразу после покупки ее одевать нельзя. Еще находясь в магазине, ты можешь учуять специфический, не очень приятный запах.

Читай о том, как убрать запах секонд-хенда — в материале.

Как убрать запах с одежды с секонд-хенда

Для начала постирай купленные вещи. Но с первого раза этот запах не всегда убирается, поэтому нужно прибегнуть к другим способам.

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Как убрать неприятный запах секонд-хенда с одежды:

Воспользуйся нашатырным спиртом. Замочи в нем одежду на несколько часов (а лучше на ночь). После этого постирай и высуши. Нужно взять 1 мл нашатыря на 1 л воды.

Уксусом и солью. Рецепт тот же, но раствор делать нужно с водой и уксусом (несколько ложек на литр воды).

Эфирными маслами. Прополощи вещи в воде и добавь туда пару капель любого эфирного масла.

Попробуй обработать кофейными зернами, духами или ароматным мылом. Возьми одежду, положи в пакет и добавь туда несколько кофейных зерен, смоченных духами или мылом (на несколько часов).

Воспользуйся солью, активированным углем или чайными пакетиками. Их также нужно положить в пакет на два – три часа.

Стирка. Это — самый простой способ. Нужно добавить в два раза больше порошка и ополаскивателя. После этого просуши вещи на солнце (пару дней).

Также действует способ замачивания одежды на сутки. Для этого нужно набрать тазик холодной воды и добавить туда два колпачка ополаскивателя.

Используй ароматизированную морскую соль. Подойдут запахи хвои, цитруса или морской. Раствори несколько ложек соли в воде и окуни туда вещи на пару часов.

Уксус без соли. В тазике холодной воды нужно развести 100 мл уксуса и 50 г соды. Замочи вещи на ночь. После этого постирай их в машинке и хорошо высуши.

Воспользуйся утюгом. Нужно одежду из хлопка или вискозы постирать, высушить и прогладить водяным паром из утюга.

Если ты купил(-а) вещи из меха, то попробуй повесить их на балкон (в морозную погоду) на несколько дней. Потом высушить и носить.

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Как убрать запах секонд-хенда из вещей

Если вещи нельзя стирать в машинке, то возьми огромный пакет, положи их туда и посыпь содой.

Она сможет впитать неприятный запах надолго.

Кроме того, можно попробовать положить в пакет активированный уголь, пакетик чая и т.д.

Эти сорбенты можно использовать и для того, чтобы избавиться от запаха секонд-хенда из обуви.

В этом случае нужно также поставить вещи в пакет и добавить сорбенты. Подержать обувь несколько дней.

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