Як прибрати запах секонд-хенду: десять перевірених способів

Одяг у секонд-хенді піддається обробці формаліном та парою. Тому відразу після покупки його одягати не можна. Ще стоячи в магазині, ти можеш відчути специфічний, не дуже приємний запах.

Читай про те, як усунути запах секонд-хенду, у матеріалі.

Як прибрати запах з одягу з секонд-хенду

Насамперед випери куплені речі. Але відразу цей запах не завжди забирається, тому потрібно вдатися до інших способів.

Зараз також дивляться

Як прибрати неприємний запах секонд-хенду з одягу:

Скористайся нашатирним спиртом. Замочи одяг у воді та спирті на кілька годин (а краще на ніч). Після цього випери і висуши. Потрібно взяти 1 мл нашатирю на 1 л води.

Оцтом та сіллю. Рецепт той самий, але розчин робити потрібно з водою та оцтом (кілька ложок на літр води).

Ефірними оліями. Прополощи речі у воді й додай туди кілька крапель будь-якої ефірної олії.

Спробуй обробити кавовими зернами, парфумами або ароматним милом. Візьми одяг, поклади у пакет і додай туди кілька кавових зерен, змочених парфумом чи милом (на кілька годин).

Скористайся сіллю, активованим вугіллям або чайними пакетиками. Їх також потрібно кинути у пакет на дві – три години.

Прання. Це найпростіший спосіб. Потрібно просто додати вдвічі більше порошку та ополіскувача. Після цього просуши речі на сонці (кілька днів).

Також діє спосіб замочування одягу на добу. Для цього потрібно набрати тазик холодної води та додати туди два ковпачки ополіскувача.

Використовуй ароматизовану морську сіль. Підійдуть запахи хвої, цитрусу чи морської. Розчини кілька ложок солі у воді та занур туди речі на кілька годин.

Оцет без солі. У тазику холодної води потрібно розвести 100 мл оцету і 50 г соди. Замочити речі на ніч. Після цього випрати їх в машинці і добре висушити.

Скористайся праскою. Одяг з бавовни або віскози потрібно випрати, висушити і пропрасувати водяною парою з праски.

Якщо ти купив(-ла) речі з хутра, спробуй повісити їх на балкон (у морозну погоду) на кілька днів. Потім висушити та носити.

Читати на тему Як прибрати запах поту з одягу швидко і без зайвих витрат Як прибрати запах поту з одягу в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як прибрати запах секонд-хенду з речей

Якщо речі не можна прати в машинці, то візьми великий пакет, поклади їх туди і посип содою.

Вона зможе увібрати неприємний запах надовго.

Натомість можна спробувати покласти в пакет активоване вугілля, пакетик чаю тощо.

Ці сорбенти можна використовувати і для того, щоб позбутися запаху секонд-хенду із взуття.

У цьому випадку потрібно також поставити речі в пакет і додати сорбенти. Потримати так кілька днів.

Раніше ми розповідали, як відіпрати білі шкарпетки в домашніх умовах.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!