Як прибрати запах секонд-хенду: десять перевірених способів

Одяг у секонд-хенді піддається обробці формаліном та парою. Тому відразу після покупки його одягати не можна. Ще стоячи в магазині, ти можеш відчути специфічний, не дуже приємний запах.
Читай про те, як усунути запах секонд-хенду, у матеріалі.
Насамперед випери куплені речі. Але відразу цей запах не завжди забирається, тому потрібно вдатися до інших способів.
Якщо речі не можна прати в машинці, то візьми великий пакет, поклади їх туди і посип содою.
Вона зможе увібрати неприємний запах надовго.
Вона зможе увібрати неприємний запах надовго.
Натомість можна спробувати покласти в пакет активоване вугілля, пакетик чаю тощо.
Ці сорбенти можна використовувати і для того, щоб позбутися запаху секонд-хенду із взуття.
У цьому випадку потрібно також поставити речі в пакет і додати сорбенти. Потримати так кілька днів.
У цьому випадку потрібно також поставити речі в пакет і додати сорбенти. Потримати так кілька днів.
Раніше ми розповідали, як відіпрати білі шкарпетки в домашніх умовах.
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