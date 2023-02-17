Как ухаживать за гиацинтом в домашних условиях и что для этого нужно

Гиацинт — это цветок, который выращивают и на клумбах, и в помещениях. Но важно отметить, что если тебе подарили это растение в горшочке, то без пересадки в цветник или просто на улице он будет цвести всего раз. Ведь гиацинтам очень нужен открытый грунт. Как ухаживать за гиацинтом — читай в материале.

Как ухаживать за гиацинтом дома

Важно понимать, что эти цветы хорошо растут при температуре до +15 °С. Также гиацинтам нужен свет, ведь они без него не цветут.

Если ты создашь дома условия, которые будут приближенными к природным, цветок будет радовать тебя своей красотой до десяти лет.

Для того чтобы продлить ему жизнь, нужно пересаживать его каждую весну. После цветения растение может сбросить отмерзшую зеленую часть. Это значит, что оно больше не зацветет.

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Как ухаживать за гиацинтом дома: основные моменты

Для того чтобы луковица хорошо развивалась, бери рыхлую почву. Для лучшего ухода можно взять первосмесь из листовой земли, торфа и перегноя. Туда же можно насыпать немного песка. Когда луковица будет цвести и расти, следи за температурным режимом. В доме не должно быть слишком жарко, ведь цветок не любит жарких условий. В нескольких шагах от батарей он может засохнуть, поэтому размести гиацинт подальше от отопления. В комнате должно быть достаточно влаги. Поливай гиацинт, чтобы не было пересушенных кусков земли. Подкармливай растение специальными средствами. Выбирай горшок для цветка на 3–4 см шире луковицы.

Как ухаживать за гиацинтом в горшке

Как ты уже понял(-а), за этим растением нужно ухаживать постоянно. Лучше придерживаться основных правил:

Сразу после покупки оставь его в купленном горшке. Если ты сразу же пойдешь его пересаживать, то это негативно повлияет на корни. Держи цветок на освещенном месте. Особенно зимой. Если ты очень бережешь цветок, можно сделать дополнительную подсветку. Весной нужно притенять цветок от попадания прямых лучей солнца. Температура, в которой находится цветок, должна быть относительно одинаковой. Часто проветривай комнату, но следи за тем, чтобы не было сквозняка. Поливать гиацинт нужно водой комнатной температуры до двух раз в неделю. Подкармливай два раза в месяц удобрениями. Для этого можно взять жидкое удобрение для луковичных растений. Делать это нужно после полива цветка.

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