Работает и доставляет за несколько недель: как заказать посылку с AliExpress в Украину

AliExpress снова начал работать в Украине. Это — большой китайский маркетплейс, в котором можно заказывать товары у тысяч разных продавцов.

Многие любят покупать одежду, украшения, товары для дома и многое другое именно на этом сайте из-за низких цен и удобной доставки. Как заказать посылку с Алиэкспресс в Украину — читай в материале.

Как заказывать с AliExpress в 2023 году

В первую очередь, тебе нужно зайти на сайт AliExpress и зарегистрироваться на нем. Лучше всего делать это через Email. Добавьте почту и пароль. После этого подтверди создание профиля по почте. Войди и выбери товар, который тебе нужен. Впиши его название в поиске или найди в каталоге. После этого отметь нужные параметры (например, цвет изделия, размер и т.д). Оформляй заказ. Нажми на кнопку Купить сейчас и заполни адрес доставки. Всю информацию о себе и адрес нужно вводить на английском. Также сайт у тебя попросит номер телефона и почтовый индекс. Загугли, чтобы он был правильным. Выбери способ оплаты. Лучше всего — картой. Добавь ее на сайт и подтверди. Проверь еще раз товар и цену. Оплати покупку и доставку (если она — платная). Оформи заказ. После этого на твою почту или мобильный придет код. Введи его и подтверди платеж. На почту придет уведомление об оплате. После этого тебе нужно подождать, пока посылка приедет в твой город.

Как заказать посылку с Алиэкспресс в Украину: важные детали

Если ты думаешь, в какой валюте оплачивать товар, то лучше всего делать это в долларах (чтобы не было двойной конвертации).

Доставку в Украину организовывают Укрпочта, Новая Почта и МистЭкспресс (выбери ту, которая тебе больше всего подходит).

Помни, что посылка идет довольно долго (до 1 месяца или больше).

Если ты заказываешь несколько товаров, то они могут прийти в разные дни и в разных посылках.

Смотри на рейтинг продавца (если он маленький, лучше закажи вещь в другом магазине).

Обращай внимание на цвет и другие детали. Если забудешь выбрать — магазин пришлет в той расцветке, которую захочет сам.

Обязательно указывай правильный индекс. Если ошибешься цифрой, посылка можети прийти в другой город.

Чтобы всегда хватало денег на любимый шопинг в интернете, нужно правильно планировать свой бюджет, особенно в сложных ситуациях. Ранее мы рассказывали, как вести бюджет во время войны.

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