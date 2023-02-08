Работает и доставляет за несколько недель: как заказать посылку с AliExpress в Украину

AliExpress снова начал работать в Украине. Это — большой китайский маркетплейс, в котором можно заказывать товары у тысяч разных продавцов.
Многие любят покупать одежду, украшения, товары для дома и многое другое именно на этом сайте из-за низких цен и удобной доставки. Как заказать посылку с Алиэкспресс в Украину — читай в материале.
Чтобы всегда хватало денег на любимый шопинг в интернете, нужно правильно планировать свой бюджет, особенно в сложных ситуациях. Ранее мы рассказывали, как вести бюджет во время войны.
Кстати, Вікна завели свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!