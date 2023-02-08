Працює та доставляє за кілька тижнів: як замовити посилку з AliExpress в Україну

AliExpress знову почав працювати в Україні. Це великий китайський маркетплейс, на якому можна замовляти товари в тисяч різних продавців.

Багато хто любить купувати одяг, прикраси, товари для дому та багато іншого саме на цьому сайті через низькі ціни та зручну доставку. Як замовити посилку з Аліекспрес в Україну — читай у матеріалі.

Як замовляти з AliExpress у 2023 році

Насамперед тобі потрібно зайти на сайт AliExpress і зареєструватися на ньому. Найкраще робити це через Email. Додай пошту та пароль. Після цього підтверди створення профілю поштою. Увійди та вибери товар, який тобі потрібен. Впиши назву в пошуку або знайди в каталозі. Після цього відзнач потрібні параметри (наприклад, колір виробу, розмір тощо). Оформлюй замовлення. Натисни кнопку Купити зараз і заповни адресу доставки. Всю інформацію про себе та адресу потрібно вводити англійською. Також сайт у тебе попросить номер телефону та поштовий індекс. Загугли, щоб він був правильним. Вибери спосіб оплати. Найкраще — картою. Додай її на сайт і підтверди. Перевір ще раз товар та ціну. Оплати покупку та доставку (якщо вона платна). Оформи замовлення. Після цього на твою пошту чи мобільний прийде код. Введи його та підтверди платіж. Після цього на електронну пошту надійде повідомлення про оплату. Потім тобі потрібно почекати, поки посилка прийде у твоє місто.

Як замовити посилку з Аліекспрес в Україну: важливі деталі

Якщо ти думаєш, у якій валюті оплачувати товар, то найкраще робити це у доларах (щоб не було подвійної конвертації).

Доставку в Україну організовують Укрпошта, Нова Пошта та МістЕкспрес (обери ту, яка тобі найбільше підходить).

Пам’ятай, що посилка йде досить довго (до 1 місяця чи більше).

Якщо ти замовляєш кілька товарів, то вони можуть прийти у різні дні та у різних посилках.

Дивись на рейтинг продавця (якщо він маленький, краще замов річ в іншому магазині).

Звертай увагу на колір та інші деталі. Якщо забудеш вибрати — магазин надішле в тому забарвленні, яке захоче сам.

Обов’язково вказуй правильний індекс. Якщо помилишся цифрою, посилка може прийти до іншого міста.

Щоб завжди вистачало грошей на улюблений шопінг в інтернеті, треба правильно планувати свій бюджет, особливо у складних ситуаціях. Раніше ми розповідали, як вести бюджет під час війни.

Зараз також дивляться

До речі, у Вікон тепер є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!