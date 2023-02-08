Працює та доставляє за кілька тижнів: як замовити посилку з AliExpress в Україну

AliExpress знову почав працювати в Україні. Це великий китайський маркетплейс, на якому можна замовляти товари в тисяч різних продавців.
Багато хто любить купувати одяг, прикраси, товари для дому та багато іншого саме на цьому сайті через низькі ціни та зручну доставку. Як замовити посилку з Аліекспрес в Україну — читай у матеріалі.
Щоб завжди вистачало грошей на улюблений шопінг в інтернеті, треба правильно планувати свій бюджет, особливо у складних ситуаціях. Раніше ми розповідали, як вести бюджет під час війни.
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