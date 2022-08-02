Економія

Полюбляєш онлайн-шопінг на закордонних сайтах? Розповідаємо, як не переплачувати за конвертацію валют

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Серпня 2022, 15:00
Онлайн-шопінг на закордонних сайтах: як економити на оплаті в гривні
Фото: Pexels

Більше новин
NEST — новий проект допомоги від фонду Сергія Притули
Родинне гніздечко для тих, хто його втратив: Сергій Притула розповів про новий проект з будівництва модульних домівок
Що таке хвороба Крона
Болі у ШКТ? Не відкладай похід до лікаря. Розповідаємо, що таке хвороба Крона та які її симптоми
Як варити кукурудзу
Прямісінько з дитинства: як правильно варити кукурудзу
Kalush Orchestra продемонстрував акустичну версію Stefania
Робити музику усюди й з усього! Kalush Orchestra продемонстрували акустичну версію Stefania з підручних інструментів
Дивитись більше

Матеріали по темі

Долар
Українці з жахом чекають на стрибок цін: що буде з курсом долара та пальним
Курс валют
Підвищити курс долара на 25%: яких цін на харчі та пальне очікувати українцям та що означає новий курс валют
НБУ офіційно підняв курс гривні на 25%: усі нововведення від НБУ
Офіційний курс долара зріс на 25%: чому НБУ запровадив такі зміни та як це вплине на українців
Сергій Фурса про те, що буде з валютою
Шпагат між офіційним та реальним курсом: Сергій Фурса про те, що буде з валютою в Україні

Відео
NEST — новий проект допомоги від фонду Сергія Притули

Родинне гніздечко для тих, хто його втратив: Сергій Притула розповів про новий проект з будівництва модульних домівок
0:11:36
Дмитро Лубінець про можливу зустріч з омбудсменом РФ в Оленівці
Чи зможе українська сторона отримати доступ до Оленівки? Дмитро Лубінець про можливу зустріч з омбудсменом РФ
Олег Жданов про те, як ЗСУ може повернути Крим
Повернути півострів цілком реально! Олег Жданов розповів, за яких умов ЗСУ можуть звільнити Крим
0:02:30
Врожай
Окупанти вдаються до продовольчого тероризму! Аграрії руками вибирають скло із зерна
0:04:15
військовий одяг
Відшивають на повну! Замість дитячого одягу підприємство з Лисичанська шиє військову амуніцію
0:04:10
солом'яні котики
Медичне “хрещення” від Солом’янських котиків — практика, яка рятує життя
0:04:28
Депортовані
1,5 млн українців насильно депортовано до РФ окупантами — чи є можливість повернутися?
0:03:52
На Закарпатті активно роблять укриття для школярів
Активно лаштують та перевіряють укриття — на Закарпатті готуються до нового навчального року
0:04:08
Волонтери
Зустрічають зі сльозами на очах та словами вдячності! Як волонтери допомагають оговтатись від окупації
0:06:19
Як українські актори займаються волонтерством
З молотка йдуть нагороди, реквізит та перші платівки легенд: як українські актори займаються волонтерством
Більше відео
Грошова допомога пенсіонерам від ООН — як подати заявку
Читати далі
Додаткова грошова допомога для пенсіонерів 2200 грн від ООН — як отримати?

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь