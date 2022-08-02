Полюбляєш онлайн-шопінг на закордонних сайтах? Розповідаємо, як не переплачувати за конвертацію валют

Сьогодні інтернет дає нам багато можливостей. Можна працювати, вчитися, спілкуватися з друзями, робити покупки, просто сидячи вдома на дивані. Онлайн-шопінг набрав обертів на початку пандемії коронавірусу й досі не втрачає своєї популярності.
Придбати в інтернеті можна усе: продукти, одяг, побутову техніку, навіть вибрати й замовити автомобіль. Перевагою онлайн-шопінгу є широкий вибір товарів не тільки українських брендів. Можна купити товар з Європи, Китаю, Америки та інших країн.
Але, коли ти купуєш закордонний товар, кошти з твоєї картки списуються по курсу до відповідної валюти і з переплатою за конвертацію. Ми розповімо, як не переплачувати за товари в інтернеті з інших країн.
Українські банківські карти підключені до міжнародної платіжної системи. Завдяки цьому ми можемо купувати товари на закордонних сайтах. Якщо ти вже купував(-ла) товар в іноземних онлайн-магазинах, ти міг (могла) помітити, що деякі сайти автоматично конвертують ціну з валюти у гривню.
Це відбувається за допомогою послуги миттєвої конвертації валюти (DCC). Тобто відбувається обмін валюти різних країн зі збереженням вартості товару. Але це не завжди вигідно.
Коли сплачуєш за товар на закордонному сайті у валюті, з твоєї картки знімається сума в гривні. Така конвертація має кілька етапів та підвищує реальну ціну товару. Як це відбувається?
Завдяки такій багатоетапній конвертації сума, списана з твого рахунку, й сума товару може різнитися.
Найпростіший спосіб не переплачувати за конвертацію на іноземних сайтах — відкрити валютну картку. Це можна зробити у будь-якому банку України, лише треба вказати конкретну валюту.
Також будь уважним(-ою): якщо на сайті є змога вибрати валюту — натискай на UAH.
Також будь уважним(-ою): якщо на сайті є змога вибрати валюту — натискай на UAH.
Якщо закордонний сайт автоматично визначив твою країну й пропонує оплачувати товари гривнею, все одно обирай валютну картку. Так конвертація буде меншою.
Щоб завжди вистачало грошей на улюблений шопінг в інтернеті, треба правильно планувати свій бюджет, особливо у складних ситуаціях. Раніше ми розповідали, як вести бюджет під час війни.
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