Полюбляєш онлайн-шопінг на закордонних сайтах? Розповідаємо, як не переплачувати за конвертацію валют

Сьогодні інтернет дає нам багато можливостей. Можна працювати, вчитися, спілкуватися з друзями, робити покупки, просто сидячи вдома на дивані. Онлайн-шопінг набрав обертів на початку пандемії коронавірусу й досі не втрачає своєї популярності.

Придбати в інтернеті можна усе: продукти, одяг, побутову техніку, навіть вибрати й замовити автомобіль. Перевагою онлайн-шопінгу є широкий вибір товарів не тільки українських брендів. Можна купити товар з Європи, Китаю, Америки та інших країн.

Але, коли ти купуєш закордонний товар, кошти з твоєї картки списуються по курсу до відповідної валюти і з переплатою за конвертацію. Ми розповімо, як не переплачувати за товари в інтернеті з інших країн.

Як відбувається оплата гривнею на закордонних сайтах

Українські банківські карти підключені до міжнародної платіжної системи. Завдяки цьому ми можемо купувати товари на закордонних сайтах. Якщо ти вже купував(-ла) товар в іноземних онлайн-магазинах, ти міг (могла) помітити, що деякі сайти автоматично конвертують ціну з валюти у гривню.

Це відбувається за допомогою послуги миттєвої конвертації валюти (DCC). Тобто відбувається обмін валюти різних країн зі збереженням вартості товару. Але це не завжди вигідно.

Як відбувається конвертація валют на закордонних сайтах

Коли сплачуєш за товар на закордонному сайті у валюті, з твоєї картки знімається сума в гривні. Така конвертація має кілька етапів та підвищує реальну ціну товару. Як це відбувається?

Банк продавця конвертує суму покупки в UAH за власним курсом та блокує суму на рахунку в гривні. Ця сума в гривні знову конвертується у валюту за курсом платіжної системи. Вже отримана сума у валюті виставляється платіжною системою до списання з рахунку. І твій банк конвертує цю суму в валюту рахунку за власним курсом. (Наприклад, валюта твого рахунку UAH, тоді USD знову конвертуються в UAH за курсом твого банку). Ця остаточна сума списується з рахунку.

Завдяки такій багатоетапній конвертації сума, списана з твого рахунку, й сума товару може різнитися.

Як не переплачувати за покупки на закордонних сайтах

Найпростіший спосіб не переплачувати за конвертацію на іноземних сайтах — відкрити валютну картку. Це можна зробити у будь-якому банку України, лише треба вказати конкретну валюту.

Також будь уважним(-ою): якщо на сайті є змога вибрати валюту — натискай на UAH.

Якщо закордонний сайт автоматично визначив твою країну й пропонує оплачувати товари гривнею, все одно обирай валютну картку. Так конвертація буде меншою.

Щоб завжди вистачало грошей на улюблений шопінг в інтернеті, треба правильно планувати свій бюджет, особливо у складних ситуаціях. Раніше ми розповідали, як вести бюджет під час війни.

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