Любишь онлайн-шоппинг на зарубежных сайтах? Рассказываем, как не переплачивать за конвертацию валют

Сегодня интернет дает нам много возможностей. Можно работать, учиться, общаться с друзьями, совершать покупки, просто сидя дома на диване. Онлайн-шоппинг набрал обороты в начале пандемии коронавируса и до сих пор не теряет своей популярности.

Купить в интернете можно все: продукты, одежду, бытовую технику, даже выбрать и заказать автомобиль. Преимуществом онлайн-шоппинга является широкий выбор товаров не только украинских брендов. Можно купить товары из Европы, Китая, Америки и других стран.

Но когда ты покупаешь зарубежный товар, средства с твоей карты списываются по курсу к соответствующей валюте и переплатой за конвертацию. Мы расскажем, как не переплачивать за товары в интернете из других стран.

Как происходит оплата гривной на зарубежных сайтах

Украинские банковские карты подключены к международной платежной системе, благодаря чему мы можем покупать товар на зарубежных сайтах. Если ты уже покупал товар в иностранных онлайн-магазинах, ты мог(-ла) заметить, что некоторые сайты автоматически переводят цену из валюты в гривну.

Это происходит посредством услуги мгновенной конвертации валюты (DCC). То есть происходит обмен валюты разных стран с сохранением стоимости товара. Но это не всегда выгодно.

Как происходит конвертация валют на зарубежных сайтах

Когда платишь за товар на зарубежном сайте в валюте, с твоей карты снимается сумма в гривне. Такая конвертация имеет несколько этапов и повышает реальную цену товара. Каким образом это происходит?

Банк продавца конвертирует сумму покупки в UAH по собственному курсу и блокирует сумму на счете в гривне. Эта сумма в гривне снова конвертируется в валюту по курсу платежной системы. Уже полученная сумма в валюте выставляется платежной системой для списания со счета. И твой банк конвертирует эту сумму в валюту счета по своему курсу. (Например, валюта твоего счета UAH, тогда USD снова конвертируются в UAH по курсу твоего банка). Эта окончательная сумма списывается со счета.

Благодаря такой многоэтапной конвертации сумма, списанная с твоего счета, и сумма товара могут отличаться.

Как не переплачивать за покупки на зарубежных сайтах

Самый простой способ не переплачивать за конвертацию на иностранных сайтах — открыть валютную карту. Это можно сделать в любом банке Украины, только нужно указать конкретную валюту.

Также будь внимательным(-а): если на сайте есть возможность выбрать валюту — нажимай на UAH.

Если зарубежный сайт автоматически определил твою страну и предлагает оплачивать товары гривной, все равно выбирай валютную карту. Так конвертация будет меньше.

Чтобы всегда хватало денег на любимый шопинг в интернете, нужно правильно планировать свой бюджет, особенно в сложных ситуациях. Ранее мы рассказывали, как вести бюджет во время войны.

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