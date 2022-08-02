Экономия

Любишь онлайн-шоппинг на зарубежных сайтах? Рассказываем, как не переплачивать за конвертацию валют

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 августа 2022, 15:00
Онлайн-шопінг на закордонних сайтах: як економити на оплаті в гривні
Фото: Pexels

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