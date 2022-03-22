Одяг, автозапчастини, косметика: що купують українці в інтернет-магазинах під час війни

Онлайн-покупки в умовах війни нині є порятунком для звичайних покупців та для бізнесу. Те, що нереально придбати через зачинені магазини, можна знайти у мережі.

До онлайн-магазинів дедалі більше звертаються тимчасові переселенці, щоб поновити елементарне: від речей і до побутової техніки.

До війни послугами інтернет-магазинів користувалися 11 мільйонів українців. Зараз — у рази менше. Нова пошта каже, що має тільки п’яту частину клієнтів.

Найпопулярніші інтернет-покупки українців

Одяг (22%).

Автозапчастини (13%).

Косметичні засоби (8%).

Медичні прилади та ліки (8%).

Інше (49%).

Дивися, як працюють зараз інтернет-магазини та сервіси доставки.

Попри війну в Україні столиця разом з приходом весни потроху оживає. У місто повертаються підприємці: відкриваються ресторани, кав’ярні, магазини тощо. Дивися, як у столиці відновлюють роботу підприємці.