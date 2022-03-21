Зручно, просто, швидко: як українці використовують PayPal

Українці починають реєструватися у системі PayPal. Вона дозволяє розраховуватися українськими картками в закордонних онлайн-магазинах, а відтепер — переказувати гроші із закордонної картки на нашу і навпаки.

Система переказу коштів на деякий час навіть відмовилась від прибутків, аби українці не переплачували за послуги й могли допомагати одне одному.

Ця функція вкрай важлива для волонтерів, які збирають фінансову допомогу за кордоном, а також для розділених війною сімей.

Дивися, як українці використовують PayPal.

Раніше ми розповідали, що платіжна система PayPal офіційно запрацювала в Україні. Читай детальніше, як нею користуватися.