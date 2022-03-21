Удобно, просто, быстро: как украинцы используют PayPal

Украинцы начинают регистрироваться в системе PayPal. Она позволяет рассчитываться украинскими картами в зарубежных онлайн-магазинах, а теперь — переводить деньги с заграничной карты на нашу и наоборот.

Система перевода средств на время даже отказалась от доходов, чтобы украинцы не переплачивали за услуги и могли помогать друг другу.

Эта функция очень важна для волонтеров, собирающих финансовую помощь за границей, а также для разделенных войной семей.

Смотри, как украинцы используют PayPal.

Ранее мы рассказывали, что платежная система PayPal официально заработала в Украине. Читай подробнее, как ею пользоваться.