Одежда, автозапчасти, косметика: что покупают украинцы в интернет-магазинах во время войны

Онлайн-покупки в условиях войны сейчас спасение для обычных покупателей и бизнеса. То, что невозможно купить из-за закрытых магазинов, можно найти в сети.

К онлайн-магазинам все больше обращаются временные переселенцы, чтобы восстановить элементарное: от вещей до бытовой техники.

До войны услугами интернет-магазинов воспользовались 11 миллионов украинцев. Сейчас — в разы меньше. Новая почта говорит, что у нее осталась только пятая часть клиентов.

Самые популярные интернет-покупки украинцев

Одежда (22%).

Автозапчасти (13%).

Косметические средства (8%).

Медицинские приборы и лекарства (8%).

Остальное (49%).

Смотри, как сейчас работают интернет-магазины и сервисы доставки.

Несмотря на войну в Украине, столица вместе с приходом весны понемногу оживает. В город возвращаются предприниматели: открываются рестораны, кафе, магазины. Смотри, как в столице возобновляют работу предприниматели.