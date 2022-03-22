Одежда, автозапчасти, косметика: что покупают украинцы в интернет-магазинах во время войны

Онлайн-покупки в условиях войны сейчас спасение для обычных покупателей и бизнеса. То, что невозможно купить из-за закрытых магазинов, можно найти в сети.
К онлайн-магазинам все больше обращаются временные переселенцы, чтобы восстановить элементарное: от вещей до бытовой техники.
До войны услугами интернет-магазинов воспользовались 11 миллионов украинцев. Сейчас — в разы меньше. Новая почта говорит, что у нее осталась только пятая часть клиентов.
Смотри, как сейчас работают интернет-магазины и сервисы доставки.
Несмотря на войну в Украине, столица вместе с приходом весны понемногу оживает. В город возвращаются предприниматели: открываются рестораны, кафе, магазины. Смотри, как в столице возобновляют работу предприниматели.