Куда сходить в Харькове 2025: места, которые стоит посетить на досуге

Украинцы продолжают жить в условиях войны. Даже в таких условиях хочется подпитываться положительными эмоциями, чтобы отвлекаться от обыденности и держать свою психику в порядке. Поэтому харьковчане ищут, куда сходить в Харькове в 2025 году.

Город находится почти постоянно под обстрелами, поэтому сложно сказать, что здесь есть на все 100% безопасные места. Но люди продолжают посещать культурные мероприятия и гулять по городу. Читай, куда сходить в Харькове и что посмотреть.

Куда сходить в Харькове 2025: условно-безопасные места

Харьков продолжает жить в условиях войны, но город не сдается: работают музеи, открытые парки, проводятся культурные мероприятия. Хотя полной безопасности гарантировать нельзя, есть места, которые считаются условно безопасными для посещения.

ЕрмиловЦентр — это современный арт-центр, который стал одним из официально определенных безопасных мест для проведения массовых мероприятий в Харькове. Он еще в 2023 году попал в список мест, где можно проводить мероприятия от Харьковской ОВА, сообщает АТН.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЄрміловЦентр (@yermilovcentre)

Также в городе продолжают работать разные музеи, выставки постоянно обновляются. Приглашают новых художников. Расписание работы и выставки можно узнать на сайтах музеев или в социальных сетях, так можно позвонить непосредственно в музей и узнать то, что тебя интересует.

Сумский сквер — популярное место для прогулок с многочисленными кафе и магазинами.

— популярное место для прогулок с многочисленными кафе и магазинами. Молодежный парк — зеленая зона в центре города, которая привлекает посетителей своей историей и атмосферой. На открытом воздухе нельзя гарантировать полную безопасность, поэтому всегда нужно следить за объявлением воздушных тревог.

Сейчас харьковский метрополитен не только выполняет транспортную функцию, но служит укрытием во время воздушных тревог. Некоторые станции были официально признаны безопасными для проведения массовых мероприятий. Зимой в харьковском метро даже ставили елку.

В городе можно даже посетить балет.

Спектакли начали ставить в подвале Харьковского национального академического театра оперы и балета. В подземном помещении театра обустроили сцену. Зал вмещает до 400 зрителей. Следует следить за расписанием и обновлениями театра.

Вікна понимают, как хочется продолжать жить культурную жизнь даже в таких условиях, но призывают следить, прежде всего, за своей безопасностью:

проверяй актуальную информацию о воздушных тревогах;

избегай больших скоплений людей и открытых пространств без укрытий;

всегда имей при себе средства индивидуальной защиты и быть готовыми к эвакуации.

В Харькове продолжает бурлить жизнь, ранее мы рассказывали о подземной школе и как она работает.

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