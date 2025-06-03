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Куда сходить в Харькове 2025: места, которые стоит посетить на досуге

Богдана Макалюк, журналист сайта 03 июня 2025, 15:00
Куда сходить в Харькове 2025
Фото Unsplash

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