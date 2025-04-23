“Образовательный бункер”: в центре Харькова открыли подземную школу на 1000 детей

В центральном районе Харькова открыли новую подземную школу, рассчитанную на почти 1000 учеников. Спрос на такие школы в Харькове очень высок. Учиться желают как ученики младших классов, так и старших. В планах еще открытие школы в Салтовском районе города. В настоящее время в городе Харьков находится около 60 000 детей школьного возраста. Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, спрос на новую подземную школу среди учеников и их родителей — безумный! Ежедневно сюда приходит по 80 родителей, желающих записать детей на обучение.— Для нас было важно открыть школу именно здесь, в центральной части Харькова. Мы будем предоставлять нашим детям возможность учиться, при этом мы строим еще три школы в Салтовском районе. Теперь наличие таких школ покрывает потребность в образовании около 10 тыс. детей, проживающих в Харькове, — отметил Терехов. Другие школы до конца года будут работать в режиме онлайн. Читать по теме В Украине открыли первую подземную школу с противорадиационным укрытием — фото Узнай в материале, что известно о первой подземной школе с противорадиационным укрытием в Сумской области. К сожалению, открыть пока не могут и детские сады. Их, по словам главы города, спроектировать и построить куда труднее и дороже школы. Подземная школа в центре Харькова обошлась городу в 107 млн грн. Недавно сетью “гуляла” новость о сокращении летних каникул для украинских детей. Правда ли это, и до какого месяца этого года будут учиться школьники в Украине, читай по ссылке. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Образование, Украина, Харьков, Школа Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter