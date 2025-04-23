“Образовательный бункер”: в центре Харькова открыли подземную школу на 1000 детей

В центральном районе Харькова открыли новую подземную школу, рассчитанную на почти 1000 учеников. Спрос на такие школы в Харькове очень высок.

Учиться желают как ученики младших классов, так и старших. В планах еще открытие школы в Салтовском районе города. В настоящее время в городе Харьков находится около 60 000 детей школьного возраста.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, спрос на новую подземную школу среди учеников и их родителей — безумный! Ежедневно сюда приходит по 80 родителей, желающих записать детей на обучение.

— Для нас было важно открыть школу именно здесь, в центральной части Харькова. Мы будем предоставлять нашим детям возможность учиться, при этом мы строим еще три школы в Салтовском районе.

Теперь наличие таких школ покрывает потребность в образовании около 10 тыс. детей, проживающих в Харькове, — отметил Терехов.

Другие школы до конца года будут работать в режиме онлайн.

К сожалению, открыть пока не могут и детские сады. Их, по словам главы города, спроектировать и построить куда труднее и дороже школы.

Подземная школа в центре Харькова обошлась городу в 107 млн грн.

Недавно сетью “гуляла” новость о сокращении летних каникул для украинских детей. Правда ли это, и до какого месяца этого года будут учиться школьники в Украине, читай по ссылке.

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