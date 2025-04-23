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“Образовательный бункер”: в центре Харькова открыли подземную школу на 1000 детей

Татьяна Доцяк 23 апреля 2025, 13:00

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