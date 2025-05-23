Лунный календарь рыбака на июнь 2025: когда природа сама ведет к улову

Июнь приносит с собой не только тепло, но и новые возможности для рыбалки.

Однако, как знает каждый опытный рыбак, удачный улов часто зависит не только от снастей, но и от правильно выбранного дня.

В этом поможет лунный календарь рыболова, который подскажет, когда клев будет наиболее активным, а когда лучше остаться дома.

Влияние Луны на клев: что говорят астрологи?

Астрологи утверждают, что фазы Луны влияют не только на поведение людей, но и на рыб.

По их наблюдениям, клев, хотя и может быть практически всегда, заметно снижается в дни новолуния и полнолуния.

Лучшее время для рыбалки приходится на середину циклов растущей и убывающей Луны — чем дальше от этих двух фаз, тем лучше результат можно ожидать.

В июне 2025 года фазы Луны распределятся следующим образом:

1–2 июня — убывающая Луна;

3–10 июня — растущая Луна;

11 июня — полнолуние;

12–24 июня — убывающая Луна;

25 июня — новолуние;

26–30 июня — растущая Луна.

Дни удачи и покоя: подробный календарь рыбалки на июнь 2025 года

Благодаря лунному календарю рыбаки могут планировать свои выезды максимально эффективно:

Наиболее благоприятные дни для рыбалки: 1, 2, 3, 4, 15, 28, 29, 30 июня.

Дни с хорошим клеем: 5, 6, 14, 16, 17, 18, 27 июня.

Дни с плохим клеем: 7, 13, 19, 20, 21 июня.

Дни, когда лучше не брать удочку (наименее благоприятные): 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 июня.

Советы для новичков: как успешно ловить рыбу

Ниже приведены несколько рекомендаций, которые помогут новичкам:

Выбор снаряжения: Оптимальными будут универсальные удочки, такие как поплавочная или легкий фидер. Они удобны в использовании и подходят для ловли рыбы, такой как карась, лещ и плотва.

Используй разные наживки: Рыба охотно реагирует на червей, опарышей, кукурузу и перловку. Для подкормки можно добавить мед или чеснок для усиления запаха.

Приходи на водоем рано: Наиболее активный клев наблюдается утром (с 5:00 до 8:00) и вечером (с 18:00 до 21:00).

Изучай водоем заранее: Общайся с местными рыбаками или читай форумы, чтобы узнать о лучших местах для рыбалки и подготовься к выезду.

Помни о нересте: важные правила рыбалки

Планируя рыбалку, всегда учитывай, что с марта по июнь (а в некоторых регионах и дольше) действует запрет на вылов рыбы в связи с нерестом.

Чтобы избежать штрафов и сохранить рыбные ресурсы, ознакомьтесь с Правилами любительской рыбалки.

В них вы найдете информацию о разрешённых местах, нормах вылова, допустимых размерах рыбы и ответственности за нарушения.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.