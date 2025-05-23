Місячний календар рибалки на червень 2025: коли природа сама веде до улову

Червень приносить із собою не лише тепло, а й нові можливості для риболовлі.

Проте, як знає кожен досвідчений рибалка, вдалий улов часто залежить не тільки від снастей, а й від правильно обраного дня.

У цьому допоможе місячний календар рибалки, що підкаже, коли клювання буде найактивнішим, а коли краще залишитися вдома.

Вплив Місяця на кльов: що кажуть астрологи?

Астрологи стверджують, що фази Місяця впливають на поведінку не лише людей, а й риб.

Згідно з їхніми спостереженнями, клювання, хоч і може бути практично завжди, помітно знижується в дні молодика та повні.

Найкращий час для риболовлі припадає на середину циклів зростаючого та спадаючого Місяця, тобто чим далі від цих двох фаз, тим кращий результат можна очікувати.

У червні 2025 року фази Місяця розподіляться наступним чином:

1-2 червня — Місяць спадає;

— Місяць спадає; 3-10 червня — Місяць зростає;

— Місяць зростає; 11 червня — повня;

— повня; 12-24 червня — Місяць спадає;

— Місяць спадає; 25 червня — молодик;

— молодик; 26-30 червня — Місяць зростає.

Дні удачі та спокою: детальний календар риболовлі на червень 2025

Завдяки місячному календарю, рибалки можуть планувати свої виїзди максимально ефективно:

Найбільш сприятливі дні для риболовлі: 1, 2, 3, 4, 15, 28, 29, 30 червня.

1, 2, 3, 4, 15, 28, 29, 30 червня. Дні з гарним кльовом: 5, 6, 14, 16, 17, 18, 27 червня.

5, 6, 14, 16, 17, 18, 27 червня. Дні з поганим кльовом: 7, 13, 19, 20, 21 червня.

7, 13, 19, 20, 21 червня. Дні, коли краще не брати вудку (найменш сприятливі): 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 червня.

Поради для новачків: як успішно ловити рибу

Нижче наведені кілька рекомендацій, які допоможуть новачкам:

Вибір обладнання: Оптимальними будуть універсальні вудки, такі як поплавцева вудка або легкий фідер. Вони легкі у використанні та підходять для лову риби, такої як карась, лящ та плітка. Спробуй різні наживки: У травні риба охоче реагує на черв’яків, опаришів, кукурудзу та перловку. Для підгодовування можна додати мед або часник для підсилення запаху. Приходь на водойму рано: Найактивніше клювання спостерігається вранці (з 5:00 до 8:00) та ввечері (з 18:00 до 21:00). Досліджуй водойму заздалегідь: Спілкуйся з місцевими рибалками або читай форуми, щоб дізнатися про найкращі риболовні місця та підготуватися до виїзду.

Пам’ятай про нерест: важливі правила риболовлі

Плануючи риболовлю, завжди враховуй, що з березня по червень (а в деяких регіонах і довше) діє заборона на вилов риби через нерест.

Щоб уникнути штрафів та зберегти рибні ресурси, ознайомся з Правилами любительської риболовлі.

Там ти знайдеш інформацію про дозволені місця, норми вилову, допустимі розміри риби та відповідальність за порушення.

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