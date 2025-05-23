Місячний календар рибалки на червень 2025: коли природа сама веде до улову

Фото Pexels Червень приносить із собою не лише тепло, а й нові можливості для риболовлі. Проте, як знає кожен досвідчений рибалка, вдалий улов часто залежить не тільки від снастей, а й від правильно обраного дня. У цьому допоможе місячний календар рибалки, що підкаже, коли клювання буде найактивнішим, а коли краще залишитися вдома. Вплив Місяця на кльов: що кажуть астрологи? Астрологи стверджують, що фази Місяця впливають на поведінку не лише людей, а й риб. Згідно з їхніми спостереженнями, клювання, хоч і може бути практично завжди, помітно знижується в дні молодика та повні. Найкращий час для риболовлі припадає на середину циклів зростаючого та спадаючого Місяця, тобто чим далі від цих двох фаз, тим кращий результат можна очікувати.У червні 2025 року фази Місяця розподіляться наступним чином: 1-2 червня — Місяць спадає; 3-10 червня — Місяць зростає; 11 червня — повня; 12-24 червня — Місяць спадає; 25 червня — молодик; 26-30 червня — Місяць зростає. Фото: Pexels Читати на тему Десна отруєна? Що відомо про заборону купатись та рибалити, і до чого тут Росія Росія отруїла річку? Чому категорично заборонено купатись, переплавлятись, рибалити у Десні. Дні удачі та спокою: детальний календар риболовлі на червень 2025 Завдяки місячному календарю, рибалки можуть планувати свої виїзди максимально ефективно: Найбільш сприятливі дні для риболовлі: 1, 2, 3, 4, 15, 28, 29, 30 червня. Дні з гарним кльовом: 5, 6, 14, 16, 17, 18, 27 червня. Дні з поганим кльовом: 7, 13, 19, 20, 21 червня. Дні, коли краще не брати вудку (найменш сприятливі): 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 червня. Фото: Pexels Поради для новачків: як успішно ловити рибу Нижче наведені кілька рекомендацій, які допоможуть новачкам: Вибір обладнання: Оптимальними будуть універсальні вудки, такі як поплавцева вудка або легкий фідер. Вони легкі у використанні та підходять для лову риби, такої як карась, лящ та плітка. Спробуй різні наживки: У травні риба охоче реагує на черв’яків, опаришів, кукурудзу та перловку. Для підгодовування можна додати мед або часник для підсилення запаху. Приходь на водойму рано: Найактивніше клювання спостерігається вранці (з 5:00 до 8:00) та ввечері (з 18:00 до 21:00). Досліджуй водойму заздалегідь: Спілкуйся з місцевими рибалками або читай форуми, щоб дізнатися про найкращі риболовні місця та підготуватися до виїзду. Пам’ятай про нерест: важливі правила риболовлі Плануючи риболовлю, завжди враховуй, що з березня по червень (а в деяких регіонах і довше) діє заборона на вилов риби через нерест. Щоб уникнути штрафів та зберегти рибні ресурси, ознайомся з Правилами любительської риболовлі. Там ти знайдеш інформацію про дозволені місця, норми вилову, допустимі розміри риби та відповідальність за порушення. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Відпочинок, Місячний календар, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter