Планируй заранее, чтобы иметь успех — лунный календарь удачных дат на ноябрь

Фазы Луны влияют на наше самочувствие и даже рост растений на Земле. Так что это влияние распространяется и на все наши начинания.

Именно поэтому лунный календарь удачных дней на ноябрь поможет тебе спланировать дела так, чтобы тебя ждал успех.

Фазы Луны в ноябре 2022

1–7 ноября — растущая Луна

9 ноября — полная Луна

10–16 ноября — нисходящая Луна

24 ноября — новая Луна

30 ноября — растущая Луна

Лунный календарь удачных дней на октябрь 2022

Благоприятные дни: 2, 3, 7, 28, 29 ноября.

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Неблагоприятные дни: 6 ноября.

Удачные дни в ноябре — подробно

Лунный календарь на 2 ноября

Этот день надо наконец-то посвятить делам, которые долго откладывал(-а). Разобраться с дедлайнами. Если это сделать, то дела будут иметь успех.

Лунный календарь на 3 ноября

В этот день следует избегать конфликтов и сглаживать углы в общении с коллегами. Лучше говорить правду о своей работе.

Лунный календарь на 7 ноября

Удачное время для больших финансовых сделок. Недвижимость, ценные бумаги — все это может принести хорошую прибыль в будущем.

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Лунный календарь на 28 ноября

Этот день нужно посвятить своим рутинным делам и делать их с удовольствием.

Лунный календарь на 29 ноября

В конце месяца удели внимание первостепенным задачам и своим близким. Если будешь давать им положительные эмоции, они обязательно будут делать также.

Неудачные дни в ноябре 2022 года

Лунный календарь на 6 ноября

Этот день не самый лучший для дел и развития личной жизни. Избегай конфликтов с родными в этот день. Лучше посвяти его отдыху.

Наше плохое самочувствие может помешать планам. Ранее мы рассказывали о календаре магнитных бурь в ноябре, чтобы ты смог(-ла) подготовиться к неблагоприятным дням.

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