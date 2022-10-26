Планируй заранее, чтобы иметь успех — лунный календарь удачных дат на ноябрь

Фазы Луны влияют на наше самочувствие и даже рост растений на Земле. Так что это влияние распространяется и на все наши начинания.
Именно поэтому лунный календарь удачных дней на ноябрь поможет тебе спланировать дела так, чтобы тебя ждал успех.
Благоприятные дни: 2, 3, 7, 28, 29 ноября.
Неблагоприятные дни: 6 ноября.
Этот день надо наконец-то посвятить делам, которые долго откладывал(-а). Разобраться с дедлайнами. Если это сделать, то дела будут иметь успех.
В этот день следует избегать конфликтов и сглаживать углы в общении с коллегами. Лучше говорить правду о своей работе.
Удачное время для больших финансовых сделок. Недвижимость, ценные бумаги — все это может принести хорошую прибыль в будущем.
Этот день нужно посвятить своим рутинным делам и делать их с удовольствием.
В конце месяца удели внимание первостепенным задачам и своим близким. Если будешь давать им положительные эмоции, они обязательно будут делать также.
Этот день не самый лучший для дел и развития личной жизни. Избегай конфликтов с родными в этот день. Лучше посвяти его отдыху.
Наше плохое самочувствие может помешать планам. Ранее мы рассказывали о календаре магнитных бурь в ноябре, чтобы ты смог(-ла) подготовиться к неблагоприятным дням.
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