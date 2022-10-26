Плануй завчасно, щоб мати успіх — місячний календар вдалих дат на листопад

Фази Місяця впливають на наше самопочуття та навіть ріст рослин на Землі. Тож цей вплив розповсюджується і на всі наші починання.

Саме тому місячний календар вдалих днів на листопад допоможе тобі спланувати свої справи так, щоб на тебе чекав успіх.

Фази Місяця у листопаді 2022

1–7 листопада — зростаючий Місяць



9 листопада — повня

10–16 листопада — спадний Місяць

24 листопада — молодик

30 листопада — зростаючий Місяць



Місячний календар вдалих днів на жовтень 2022

Сприятливі дні: 2, 3, 7, 28, 29 листопада.

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Несприятливі дні: 6 листопада.

Вдалі дні в листопаді — детально

Місячний календар на 2 листопада

Цей день треба нарешті присвятити справам, які довго відкладав(-ла). Розібратися з дедлайнами. Якщо це зробити, то справи матимуть успіх.

Місячний календар на 3 листопада

У цей день треба уникати конфліктів та згладжувати кути у спілкуванні з колегами. Краще казати правду щодо своєї роботи.

Місячний календар на 7 листопада

Вдалий час для великих фінансових операцій. Нерухомість, цінні папери — усе це може принести хороший прибуток у майбутньому.

Читати на тему Холодна пора року не завадить стильній зачісці — календар стрижок на листопад 2022 Розповідаємо про сприятливі дати для стрижки у листопаді.

Місячний календар на 28 листопада

Цей день треба присвятити рутинним справам і робити їх із задоволенням.

Місячний календар на 29 листопада

Наприкінці місяця приділи увагу першорядним завданням та своїм близьким. Якщо даватимеш їм позитивні емоції, вони обов’язково робитимуть те саме.

Невдалі дні в листопаді 2022

Місячний календар на 6 листопада

Цей день не найкращий для справ і розвитку особистого життя. Уникай конфліктів із рідними у цей день. Краще присвяти його відпочинку.

Наше погане самопочуття може завадити планам. Раніше ми розповідали про календар магнітних бур у листопаді, щоб ти зміг (змогла) підготуватися до несприятливих днів.

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