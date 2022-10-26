Плануй завчасно, щоб мати успіх — місячний календар вдалих дат на листопад

Фази Місяця впливають на наше самопочуття та навіть ріст рослин на Землі. Тож цей вплив розповсюджується і на всі наші починання.
Саме тому місячний календар вдалих днів на листопад допоможе тобі спланувати свої справи так, щоб на тебе чекав успіх.
Сприятливі дні: 2, 3, 7, 28, 29 листопада.
Несприятливі дні: 6 листопада.
Цей день треба нарешті присвятити справам, які довго відкладав(-ла). Розібратися з дедлайнами. Якщо це зробити, то справи матимуть успіх.
У цей день треба уникати конфліктів та згладжувати кути у спілкуванні з колегами. Краще казати правду щодо своєї роботи.
Вдалий час для великих фінансових операцій. Нерухомість, цінні папери — усе це може принести хороший прибуток у майбутньому.
Цей день треба присвятити рутинним справам і робити їх із задоволенням.
Наприкінці місяця приділи увагу першорядним завданням та своїм близьким. Якщо даватимеш їм позитивні емоції, вони обов’язково робитимуть те саме.
Цей день не найкращий для справ і розвитку особистого життя. Уникай конфліктів із рідними у цей день. Краще присвяти його відпочинку.
Наше погане самопочуття може завадити планам. Раніше ми розповідали про календар магнітних бур у листопаді, щоб ти зміг (змогла) підготуватися до несприятливих днів.
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