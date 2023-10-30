Страшно милые истории о добре и зле. Мультфильмы на Хэллоуин для детей и взрослых

Самый страшный праздник года уже совсем скоро! Хэллоуин любят и дети, и взрослые, а чтобы настроение на празднование не исчезло, а только умножилось, мы рекомендуем к семейному просмотру ужасно-милые мультики к Хэллоуину!

Ведь мультфильмы не только развлекают, но и учат детей фундаментальным ценностям жизни, показывают, как отличить добро от зла и действительно ли мир всегда делится только на черное и белое. Особенно эта тема актуальна именно в этот праздник.

Какие мультики посмотреть на Хэллоуин, рассказываем дальше.

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Мультики на Хэллоуин

Монстры на каникулах 1,2,3 части

Прекрасный мультфильм в трех частях, которые соберет за просмотром всю семью. Главный герой — вампир-владелец отеля для настоящих монстров. И испытания для него начнутся, когда любимая дочь захочет связать свою жизнь с обычным парнем с человеческого мира.

Коралина в мире кошмаров

Страшный, но очень красивый мультфильм, сделанный по мотивам книги Нила Геймана.

Мультфильм поднимает важные темы отношений между детьми и родителями: Коралина ссорится со своими родными и желает, чтобы у неё были другие родители, а сама она жила в лучшем мире. Удивительным образом, желание становится реальностью. Вот только её новые родители выглядят как куклы и вместо глаз имеют пуговицы.

Новая семья девочки хочет, чтобы и дочь сменила свои глаза на пуговицы. Сможет ли Коралина вернуться в настоящий дом?

Дом-монстр

Трое детей решают исследовать тайны дома по соседству. Вскоре дети понимают, что унылое здание живет собственной жизнью.

Дети решают помешать страшным планам таинственного дома, чтобы тот не навредил никому в день Хэллоуина.

Читать по теме Самый долгожданный праздник любителей мистики: когда отмечают Хэллоуин 2023 Смотри дату празднования и как Хэллоуин отмечается в Украине в нашем материале.

Труп невесты

Мультфильм о жизни после смерти очаровывает нуарной атмосферой. В центре сюжета — любовь, которую может разрушить потусторонняя невеста.

Кошмар перед Рождеством

Мультфильм Ужас перед Рождеством рассказывает о городе Хэллоуин и его жителях, которые каждый год, в один и тот же день, выходят на улицы, чтобы пугать людей.

Однажды самый почетный гражданин города Джек Скеллингтон попадает в город Рождества. После этого ему приходит в голову идея объединить темы двух таких непохожих праздников.

А вот что посмотреть взрослым в День всех святых, мы писали в нашем другом материале: список фильмов на Хэллоуин.

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