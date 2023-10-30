Страшно милые истории о добре и зле. Мультфильмы на Хэллоуин для детей и взрослых

Самый страшный праздник года уже совсем скоро! Хэллоуин любят и дети, и взрослые, а чтобы настроение на празднование не исчезло, а только умножилось, мы рекомендуем к семейному просмотру ужасно-милые мультики к Хэллоуину!
Ведь мультфильмы не только развлекают, но и учат детей фундаментальным ценностям жизни, показывают, как отличить добро от зла и действительно ли мир всегда делится только на черное и белое. Особенно эта тема актуальна именно в этот праздник.
Какие мультики посмотреть на Хэллоуин, рассказываем дальше.
Прекрасный мультфильм в трех частях, которые соберет за просмотром всю семью. Главный герой — вампир-владелец отеля для настоящих монстров. И испытания для него начнутся, когда любимая дочь захочет связать свою жизнь с обычным парнем с человеческого мира.
Страшный, но очень красивый мультфильм, сделанный по мотивам книги Нила Геймана.
Мультфильм поднимает важные темы отношений между детьми и родителями: Коралина ссорится со своими родными и желает, чтобы у неё были другие родители, а сама она жила в лучшем мире. Удивительным образом, желание становится реальностью. Вот только её новые родители выглядят как куклы и вместо глаз имеют пуговицы.
Новая семья девочки хочет, чтобы и дочь сменила свои глаза на пуговицы. Сможет ли Коралина вернуться в настоящий дом?
Трое детей решают исследовать тайны дома по соседству. Вскоре дети понимают, что унылое здание живет собственной жизнью.
Дети решают помешать страшным планам таинственного дома, чтобы тот не навредил никому в день Хэллоуина.
Мультфильм о жизни после смерти очаровывает нуарной атмосферой. В центре сюжета — любовь, которую может разрушить потусторонняя невеста.
Мультфильм Ужас перед Рождеством рассказывает о городе Хэллоуин и его жителях, которые каждый год, в один и тот же день, выходят на улицы, чтобы пугать людей.
Однажды самый почетный гражданин города Джек Скеллингтон попадает в город Рождества. После этого ему приходит в голову идея объединить темы двух таких непохожих праздников.
А вот что посмотреть взрослым в День всех святых, мы писали в нашем другом материале: список фильмов на Хэллоуин.
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