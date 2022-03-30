Путешествия и вдохновение

Нет загранпаспорта? Не беда! Список стран, принимающих украинцев без него

Елена Яковлева, редактор сайта 30 марта 2022, 17:00
Біженці без закордонного паспорта - чи можна виїхати з України без закордонного паспорта
Фото: УНІАН

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