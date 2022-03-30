Нет загранпаспорта? Не беда! Список стран, принимающих украинцев без него

Война заставила миллионы украинцев бежать за границу в поисках убежища. Однако с начала полномасштабного вторжения России не все имели на руках действительные биометрические загранпаспорта.
Центры предоставления административных услуг не работали, поскольку Государственная миграционная служба отключила все информационные системы для защиты персональных данных украинцев.
Хотя с 15 марта находящиеся в безопасных районах ЦПАУ возобновили свою работу, многие страны мира принимают украинцев без биометрического загранпаспорта.
Условия для въезда в каждую страну можно проверить на интерактивной карте МИД Украины.
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При пересечении границы для украинцев сейчас действуют упрощенные правила. Однако некоторых детей нужно обязательно ставить на консульский учет. Читай, как поставить ребенка на консульский учет за границей.