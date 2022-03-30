Нет загранпаспорта? Не беда! Список стран, принимающих украинцев без него

Война заставила миллионы украинцев бежать за границу в поисках убежища. Однако с начала полномасштабного вторжения России не все имели на руках действительные биометрические загранпаспорта.

Центры предоставления административных услуг не работали, поскольку Государственная миграционная служба отключила все информационные системы для защиты персональных данных украинцев.

Хотя с 15 марта находящиеся в безопасных районах ЦПАУ возобновили свою работу, многие страны мира принимают украинцев без биометрического загранпаспорта.

Его альтернативами могут быть:

не биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

ID карта гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины старого образца (книжечка);

свидетельство о рождении (для детей);

временные проездные документы, выданные Правительством Украины;

другие документы, удостоверяющие личность.

Условия для въезда в каждую страну можно проверить на интерактивной карте МИД Украины.

Список стран, принимающих украинцев без биометрического загранпаспорта

Австрия

Албания

Андорра

Аргентина

Бельгия (только при пересечении сухопутной границы)

Болгария

Бразилия

Греция

Грузия

Дания

Эстония

Ирландия

Италия (необходима въездная виза, которая оформляется в итальянских дипломатических учреждениях)

Кипр

Латвия

Литва

Люксембург (только при пересечении сухопутной границы)

Молдова

Германия

Новая Зеландия

Норвегия (если прибытие наземным транспортным средством и кораблем)

Северная Македония

Польша

Румыния

Сербия

Словакия

Словения

Венгрия

Финляндия

Франция (если вы покинули Украину после 24.02.2022)

Хорватия

Чехия (только с целью получения убежища)

Черногория

Швейцария

Швеция

При пересечении границы для украинцев сейчас действуют упрощенные правила. Однако некоторых детей нужно обязательно ставить на консульский учет. Читай, как поставить ребенка на консульский учет за границей.