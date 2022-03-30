Не маєш закордонного паспорта? Не біда! Список країн, які приймають українців без нього

Війна змусила мільйони українців тікати за кордон у пошуках прихистку. Проте на момент початку повномасштабного вторгнення Росії не всі мали на руках дійсні біометричні закордонні паспорти.

ЦНАПи не працювали, оскільки Державна міграційна служба України відключила всі інформаційні системи для захисту персональних даних українців.

Хоч з 15 березня ЦНАПи, які знаходяться в безпечних районах, відновили свою роботу, багато країн світу приймають українців без біометричного закордонного паспорта.

Його альтернативами можуть бути:

не біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

ID картка громадянина України;

паспорт громадянина України старого зразка (книжечка);

свідоцтво про народження (для дітей);

тимчасові проїзні документи, видані урядом України;

інші документи, що посвідчують особу.

Умови в’їзду для кожної країни можна перевірити на інтерактивній мапі МЗС України.

Список країн, які приймають українців без біометричного закордонного паспорта

Австрія

Албанія

Андорра

Аргентина

Бельгія (тільки при перетині сухопутного кордону)

Болгарія

Бразилія

Греція

Грузія

Данія

Естонія

Ірландія

Італія (потрібна в’їзна віза, яка оформлюється в італійських дипломатичних установах)

Кіпр

Латвія

Литва

Люксембург (тільки при перетині сухопутного кордону)

Молдова

Німеччина

Нова Зеландія

Норвегія (якщо прибуття наземним транспортним засобом та кораблем)

Північна Македонія

Польща

Румунія

Сербія

Словаччина

Словенія

Угорщина

Фінляндія

Франція (якщо ви залишили Україну після 24.02.2022)

Хорватія

Чехія (тільки з метою отримання прихистку)

Чорногорія

Швейцарія

Швеція

При перетині кордону зараз для українців діють спрощенні правила. Проте деяких дітей треба обов’язково ставити на консульський облік. Читай, як поставити дитину на консульський облік за кордоном.