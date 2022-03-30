Не маєш закордонного паспорта? Не біда! Список країн, які приймають українців без нього

Війна змусила мільйони українців тікати за кордон у пошуках прихистку. Проте на момент початку повномасштабного вторгнення Росії не всі мали на руках дійсні біометричні закордонні паспорти.
ЦНАПи не працювали, оскільки Державна міграційна служба України відключила всі інформаційні системи для захисту персональних даних українців.
Хоч з 15 березня ЦНАПи, які знаходяться в безпечних районах, відновили свою роботу, багато країн світу приймають українців без біометричного закордонного паспорта.
Умови в’їзду для кожної країни можна перевірити на інтерактивній мапі МЗС України.
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При перетині кордону зараз для українців діють спрощенні правила. Проте деяких дітей треба обов’язково ставити на консульський облік. Читай, як поставити дитину на консульський облік за кордоном.