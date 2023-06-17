Грядут перемены? Как правильно перепланировать квартиру, на какие работы нужны разрешения и о каких идеях лучше забыть

Новая квартира — как чистый лист. И каждый из нас стремится воплотить свои мечты в своем пространстве.

Но если с дизайнерскими решениями поможет разобраться архитектор или дизайнер, то существует ещё одна сторона вопроса: что в квартире можно менять, а что — нет?

Про тонкости украинского законодательства о перепланировке квартиры, мы рассказываем дальше.

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В чем разница между перепланировкой, переоборудованием и реконструкцией

На самом деле, разница между этими понятиями есть, и именно она может принести сложность на начальной стадии ремонта.

Например, перепланировка — это снос не опорных стен или возведение дополнительных перегородок. А вот переоборудование — это об устройстве или переустройстве санузла, ванной комнаты.

К реконструкции относится и переоборудование, и перепланировка. Реконструкция проводится только при наличии проекта.

По Постановлению №406 Кабинета министров Украины утвержден перечень работ, на которые не нужны разрешения.

На какие ремонтные работы не нужны разрешения

Согласно постановлению, на ремонтные работы, не затрагивающие опорные стены и инженерные системы общего пользования, не нужно брать разрешения.

К примеру, если ты хочешь объединить какие-то комнаты, или наоборот — разделить их перегородкой, не затрагивая при этом систему вентиляции — тогда можешь это сделать без проблем.

Также можно объединить жилую часть квартиры с лоджией или балконом, главное — сохранить подоконный блок и отопительную систему.

Такие работы не следует согласовывать с соответствующими органами, однако затем их следует внести в технические документы на квартиру.

На какие ремонтные работы требуется разрешение

Из вышесказанного следует, что разрешения нужны на те ремонтные работы, которые касаются опорных стен дома, или инженерных систем общего пользования: водопровод, электричество, вентиляция, газ.

Важно понимать, что здесь не обойдется дизайнерским проектом: для таких изменений нужна консультация и проект от специалиста.

Для проведения таких изменений нужно получить технические условия, разработать проект реконструкции, получить разрешение, а затем снова вводить жилье в эксплуатацию. Только после выполнения всех этих шагов можно будет оформить новый техпаспорт и внести изменения в государственный реестр имущественных прав.

Что нельзя менять во время ремонтных работ

Соответствующие органы не выдадут тебе разрешение, если ремонт работы предусматривает снос опорных стен дома и перенос и размещение так называемых “мокрых зон” — санузла, ванной комнаты и кухни — над жилыми комнатами твоих соседей.

Также нельзя:

объединять жилую часть и кухню с газовой колонкой в однокомнатной квартире;

отключаться от общей системы отопления;

изменять другие инженерные конфигурации.

Учти, что изменения, сделанные в квартире, сначала нужно внести в технический паспорт, где будут указаны изменения показателей жилой и нежилой площади.

Если после перепланировки показатели не изменились, то вносить новые в государственный реестр имущественные права на недвижимость не нужно.

Если изменения есть — нужно обратиться за помощью к нотариусу, который внесет в госреестр новые данные.

А с чего начать ремонт в новостройке и на что стоит обратить внимание, мы рассказывали в другом материале.

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