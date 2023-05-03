В Украине все больше растет спрос на собственные участки за городом или в сельской местности. Украинцы стремятся иметь землю — такая волна особенно заметно наблюдалась в начале пандемии Covid-19, а продолжилась уже во время полномасштабного вторжения.

Вынужденным переселенцам, которые не выбирали жилье самостоятельно, часто предлагают старый и заброшенный дом в поселке, где стоимость ремонта может достигать космических сумм.

— Превратить такое здание в дом мечты, с дешевым ремонтом и красивой мебелью — возможно!

Как дать старой мебели новую жизнь?

Когда в доме полный хаос и разруха, следует начинать с зачистки территории. Мы выносили все старое и ненужное, выбрасывали вещи, мыли и убирали.

Вместо этого на мебель тратить много средств не стоит — только на самое необходимое. Например, у нас мебель — старая, из этого или из других домов.

Нашу кровать мы сбили со старой двери, покрасили в белый цвет — теперь она выглядит великолепно!

“Переехали в старый дом в селе. Как превратить его в дом мечты?” / 6 Фотографий

Чтобы восстановить старые кресла или диваны, можно использовать старую одежду. Я так поступила со своим старым пальто, ткань которого мне очень нравилась.

Зафиксировала степлером ткань от пальто на стуле и получила невероятный результат! А ножки можно покрасить интересной техникой.

К тому же если мебель старая, то её возраст не стоит прятать, а лучше — подчеркнуть.

Я красила мебель обычной краской, а после высыхания вытирала рельефы тумб и шкафов наждаком.

А вот улучшить окна можно с помощью трафаретов и дешевой шпатлевки.

Следует просто нанести ее на трафарет, забрать его, дать время подсохнуть шпатлевке. Потом затри наждаком неровности. Также таким образом можно украсить печку, дверь или стену.

Избавиться от трещин в оконных рамах можно монтажной пеной.

Как избавиться от трещин в доме?

Поскольку наш дом был сделан из смеси глины, песка и древесины, которые здесь есть вокруг, мы также не тратили средства на строительные материалы: просто залепляли трещины тем, что было.

Да, придется несколько раз попробовать, подойдет ли такая консистенция или нет.

Также советую избавиться от всего ненужного, а старую мебель обязательно пролакировать, чтобы неприятный запах не “гулял” по дому.

Искать идеи для вдохновения можно среди изображений и видео зарубежных домов, а также на платформе Pinterest.

А каким в итоге получился дом у дизайнера — узнай из видео:

И хотя ремонт в старом доме требует гораздо больше сил, чем в новой квартире, такая работа будет приносить тебе только удовольствие! А вот на что стоит обратить внимание в начале ремонтных работ в новостройке, мы рассказывали тебе ранее.

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