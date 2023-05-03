Советы

“Переехали в старый дом в селе. Как превратить его в дом мечты?”

Отвечает
Натали Ал Баз
Натали Ал Баз

Блоггер, дизайнер

Виктория Мельник, редактор сайта 03 мая 2023, 10:00
Ремонт своими руками
Фото: Instagram

Советы

“Переехали в старый дом в селе. Как превратить его в дом мечты?”
Отвечает
Натали Ал Баз
Натали Ал Баз
Блоггер, дизайнер

“Как носить тренды весны 2023, чтобы визуально увеличить или уменьшить фигуру?”
Отвечает
Маргарита Мурадова
Маргарита Мурадова
Стилист

“Родной человек переживает ПТСР. Как ему помочь, как правильно поддержать?”
Отвечает
Ксения Возницына
Ксения Возницына
Психиатр

“Каждый день — новый вызов! Где подросток может получить поддержку в условиях войны?”
Отвечает
Єлізавета Коренко
Елизавета Коренко
Глава ГО STEM is FEM

“С весны до осени не могу дышать! Как бороться с аллергиями и почему они возникают?”
Отвечает
Анастасія Левченко алерголог
Анастасия Левченко
Врач-aлерголог, гастроэнтеролог, терапевт

“Я в безопасности, но до сих пор пугаюсь громких звуков, что с этим делать?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог
Батьківство
Читать дальше
Как оформить опекунство над матерью в Украине и что для этого нужно: список документов
нефтебаза
Читать дальше
Взрывы не утихают! Россияне атаковали нефтебазу в Кропивницком: что известно

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь