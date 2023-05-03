Поради

“Переїхали у стару хату в селі. Як перетворити її на оселю мрії?”

Відповідає
Наталі Ал Баз
Наталі Ал Баз

Дизайнерка, блогерка

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Травня 2023, 10:00
Ремонт своїми руками
Фото: Instagram

Поради

“Переїхали у стару хату в селі. Як перетворити її на оселю мрії?”
Відповідає
Наталі Ал Баз
Наталі Ал Баз
Дизайнерка, блогерка

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