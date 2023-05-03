В Україні дедалі більше зростає попит на власні ділянки за містом чи у сільській місцевості. Українці прагнуть мати землю — така хвиля особливо відчутно спостерігалася на початку пандемії Covid-19, а продовжилася уже під час повномасштабного вторгнення.

Вимушеним переселенцям, які не обирали житло самотужки, часто пропонують стару та покинуту хату у селищі, де вартість ремонту може сягати космічних сум.

Перетворити таку хату на оселю мрії, з дешевим ремонтом та красивими меблями — можливо!

Як дати старим меблям нове життя?

Коли в хаті повний хаос та розруха, варто починати із зачищення території. Ми виносили все старе та непотрібне, викидали речі, мили та прибирали.

Натомість на меблі витрачати багато коштів не варто — лише на найнеобхідніше. Наприклад, у нас меблі — старі, з цієї або з інших домівок.

Наше ліжко ми збили зі старих дверей, пофарбували в білий колір — тепер воно має чудовий вигляд!

“Переїхали у стару хату в селі. Як перетворити її на оселю мрії?” / 6 Фотографій

Щоб відновити старі крісла чи дивани, можна використати старий одяг. Я так зробила зі своїм старим пальто, тканина якого дуже мені подобалася.

Зафіксувала степлером тканину з пальто на стільці й отримала неймовірний результат! А ніжки можна також пофарбувати цікавою технікою.

До того ж якщо меблі старі, то їхній вік не варто ховати, а краще — підкреслити.

Я фарбувала меблі звичайною фарбою, а після висихання витирала рельєфи тумб та шаф наждаком.

А ось покращити вікна можна з допомогою трафаретів та дешевої шпаклівки.

Варто просто нанести її на трафарет, забрати його, дати час підсохнути шпаклівці. Потім — затри наждаком нерівності. Також таким способом можна прикрасити грубу, двері чи стіни.

Позбутися тріщин у віконних рамах можна монтажною піною.

Як позбутися тріщин у будинку?

Оскільки наша хата була зроблена із суміші глини, піску та деревини, які тут є навколо, ми також не витрачали кошти на будівельні матеріали: просто заліплювали тріщини тим, що було.

Так, доведеться кілька разів спробувати, чи підійде така консистенція, чи ні.

Також раджу позбутися всього непотрібного, а старі меблі обов’язково пролакувати, щоб неприємний запах не “гуляв” домівкою.

Шукати ідеї для натхнення можна серед зображень та відео закордонних будинків, а також на платформі Pinterest.

А якою зрештою вийшла оселя самої дизайнерки — дізнайся у відео.

І хоч ремонт у старому будинку вимагає набагато більше сил, аніж у новій квартирі, така робота приноситиме тобі лише задоволення! А ось на що варто звернути увагу на початку ремонтних робіт у новобудові, ми розповідали тобі раніше.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!