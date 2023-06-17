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Плануєш змінити простір? Як правильно перепланувати квартиру, на які роботи потрібні дозволи та про які ідеї краще забути

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Червня 2023, 10:00
Планування квартири
Фото: Pexels

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