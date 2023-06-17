Плануєш змінити простір? Як правильно перепланувати квартиру, на які роботи потрібні дозволи та про які ідеї краще забути

Нова квартира — як чистий аркуш на шляху життя. І кожен з нас прагне втілити свої мрії у власному просторі.

Та якщо з дизайнерськими рішеннями допоможе розібратися архітектор чи дизайнер, то існує й іще одна сторона питання: що у квартирі можна змінювати, а що — ні?

Про тонкощі українського законодавства стосовно перепланування квартири, розповідаємо далі.

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У чому різниця між переплануванням, переобладнанням та реконструкцією

Насправді різниця між цими поняттями є, і саме вона може принести складність на початковій стадії ремонту.

Наприклад, перепланування — це знесення не опорних стін або зведення додаткових перегородок. А от переобладнання — це про облаштування чи переоблаштування санвузла, ванної кімнати.

До реконструкції належить й переобладнання, й перепланування. Реконструкція проводиться лише за наявністю проекта.

За Постановою №406 Кабінету Міністрів України, затверджено перелік робіт, на які не потрібні дозволи.

На які ремонтні роботи не потрібні дозволи

Згідно з постановою, на ремонтні роботи, що не зачіпають опорні стіни та інженерні системи загального користування, не потрібно брати дозволи.

Наприклад, якщо ти хочеш об’єднати якісь кімнати, або навпаки — розділити їх перегородкою, не зачіпаючи при цьому систему вентиляції — тоді можеш це зробити без проблем.

Також можна об’єднати житлову частину квартири з лоджією чи балконом, головне — зберегти підвіконний блок та опалювальну систему.

Такі роботи не потрібно узгоджувати з відповідними перевірчими органами, однак потім їх варто внести у технічні документи на квартиру.

На які ремонтні роботи потрібен дозвіл

З написаного вище випливає, що дозволи потрібні на ті ремонтні роботи, які стосуються опорних стін будинку або інженерних систем загального користування: водопровід, електрика, вентиляція, газ.

Важливо розуміти, що тут не обійдеться лише дизайнерським проектом: для таких змін потрібна консультація та проект від фахівця.

Для проведення таких змін потрібно отримати технічні умови, розробити проект реконструкції, отримати дозвіл, а потім знову вводити житло в експлуатацію. Лише після виконання всіх цих кроків можна буде оформити новий техпаспорт і внести зміни в державний реєстр майнових прав.

Що не можна змінювати під час ремонтних робіт

Відповідні органи не видадуть тобі дозвіл, якщо ремонті роботи передбачають знесення опорних стін будинку та перенесення й розміщення так званих “мокрих зон” — санвузла, ванної кімнати та кухні — над житловими кімнатами твоїх сусідів.

Також не можна:

об’єднувати житлову частину та кухню з газовою колонкою в однокімнатній квартирі;

відключатися від загальної системи опалення;

змінювати інші інженерні конфігурації.

Зверни увагу, що зміни, зроблені у квартирі, спочатку треба внести у технічний паспорт, де будуть вказані зміни показників житлової та нежитлової площі.

Якщо після перепланування показники не змінилися, то вносити нові до державного реєстру майнових прав на нерухомість не потрібно.

Якщо ж зміни таки є — треба звернутися за допомогою до нотаріуса, який внесе до держреєстру нові дані.

А ось з чого розпочати ремонт у новобудові та на що варто звернути увагу, ми розповідали в іншому матеріалі.

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