Плануєш змінити простір? Як правильно перепланувати квартиру, на які роботи потрібні дозволи та про які ідеї краще забути

Нова квартира — як чистий аркуш на шляху життя. І кожен з нас прагне втілити свої мрії у власному просторі.
Та якщо з дизайнерськими рішеннями допоможе розібратися архітектор чи дизайнер, то існує й іще одна сторона питання: що у квартирі можна змінювати, а що — ні?
Про тонкощі українського законодавства стосовно перепланування квартири, розповідаємо далі.
Насправді різниця між цими поняттями є, і саме вона може принести складність на початковій стадії ремонту.
Наприклад, перепланування — це знесення не опорних стін або зведення додаткових перегородок. А от переобладнання — це про облаштування чи переоблаштування санвузла, ванної кімнати.
До реконструкції належить й переобладнання, й перепланування. Реконструкція проводиться лише за наявністю проекта.
До реконструкції належить й переобладнання, й перепланування. Реконструкція проводиться лише за наявністю проекта.
За Постановою №406 Кабінету Міністрів України, затверджено перелік робіт, на які не потрібні дозволи.
Згідно з постановою, на ремонтні роботи, що не зачіпають опорні стіни та інженерні системи загального користування, не потрібно брати дозволи.
Pexels
Наприклад, якщо ти хочеш об’єднати якісь кімнати, або навпаки — розділити їх перегородкою, не зачіпаючи при цьому систему вентиляції — тоді можеш це зробити без проблем.
Також можна об’єднати житлову частину квартири з лоджією чи балконом, головне — зберегти підвіконний блок та опалювальну систему.
Також можна об’єднати житлову частину квартири з лоджією чи балконом, головне — зберегти підвіконний блок та опалювальну систему.
Такі роботи не потрібно узгоджувати з відповідними перевірчими органами, однак потім їх варто внести у технічні документи на квартиру.
З написаного вище випливає, що дозволи потрібні на ті ремонтні роботи, які стосуються опорних стін будинку або інженерних систем загального користування: водопровід, електрика, вентиляція, газ.
Важливо розуміти, що тут не обійдеться лише дизайнерським проектом: для таких змін потрібна консультація та проект від фахівця.
Для проведення таких змін потрібно отримати технічні умови, розробити проект реконструкції, отримати дозвіл, а потім знову вводити житло в експлуатацію. Лише після виконання всіх цих кроків можна буде оформити новий техпаспорт і внести зміни в державний реєстр майнових прав.
Відповідні органи не видадуть тобі дозвіл, якщо ремонті роботи передбачають знесення опорних стін будинку та перенесення й розміщення так званих “мокрих зон” — санвузла, ванної кімнати та кухні — над житловими кімнатами твоїх сусідів.
Також не можна:
Зверни увагу, що зміни, зроблені у квартирі, спочатку треба внести у технічний паспорт, де будуть вказані зміни показників житлової та нежитлової площі.
Якщо після перепланування показники не змінилися, то вносити нові до державного реєстру майнових прав на нерухомість не потрібно.
Якщо після перепланування показники не змінилися, то вносити нові до державного реєстру майнових прав на нерухомість не потрібно.
Якщо ж зміни таки є — треба звернутися за допомогою до нотаріуса, який внесе до держреєстру нові дані.
А ось з чого розпочати ремонт у новобудові та на що варто звернути увагу, ми розповідали в іншому матеріалі.
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