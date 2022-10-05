Валюта, животные и документы: самые частые вопросы о пересечении границы — объяснение ГПСУ

Когда мы готовимся к путешествию, собираем документы, упаковываем чемоданы и прочее, возникает немало вопросов пересечения границы, ответы на которые нужно выискивать в разных источниках. К примеру, как пересекать границу на автомобиле, с ребенком или животным, сколько валюты с собой можно брать, какие карантинные ограничения и другое.

Государственная пограничная служба ежедневно получает эти и сотни вопросов, но не все они принадлежат к ее компетенции.

Поэтому даже если гражданин обратится за разъяснениями в Госпогранслужбу, пограничники смогут предоставить ему консультацию только в пределах своей сферы. Существует ряд других служб, которые занимаются вопросами пересечения границы.

Следовательно, гражданам, которые решили пересечь границу, нужно понимать, где именно искать информацию для решения конкретного вопроса.

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Госпогранслужба объяснила, кто и за что отвечает на пункте пропуска, а также ответила на самые распространенные вопросы.

Пограничница Виктория объясняет: под сферу влияния ее коллег подпадает все, что связано с правом граждан на пересечение границы. В Госпогранслужбу можно обратиться с такими вопросами:

документы, которые следует иметь с собой;

наличие украинских виз у иностранцев;

соблюдение ограничений на выезд или въезд;

проверка на наличие человека в международном розыске;

проверка автомобилей и автобусов, пересекающих границу.

Вопросы, подлежащие другим инстанциям при пересечении границы

Пограничник Дмитрий объясняет, с какими вопросами лучше обращаться в другие инстанции и куда именно.

Какие вещи можно брать с собой? — поможет Государственная таможенная служба. Также в таможенной службе знают, как правильно оформить авто, заполнить декларацию, оформить гуманитарный груз, а также сколько валюты с собой можно перевозить.

Как уехать за границу с животным? — обратись в Госпродпотребслужбу. Они знают все о путешествиях с животными.

Какие сейчас требования по вакцинации и карантинному режиму? — ответы на эти вопросы есть у Министерства здравоохранения.

Как мне узнать условия выезда в принимающее государство и разрешенное время пребывания в другой стране? — такие вопросы лучше направлять в дипломатические учреждения страны, в которую ты направляешься, или в Министерство иностранных дел Украины.

Государственная пограничная служба на пунктах пропуска осуществляет контроль лиц и документов, с этими вопросами обращайся в Службу ДОВІРА ГПСУ.

Также актуальную информацию о пересечении границы ты можешь найти в чат-боте ГПСУ.

Планируя поездку, ты можешь также использовать систему ДРУГ: там есть важная информация об условиях пересечения границы стран. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации за рубежом используй систему, чтобы получить от МИД помощь или инструкции, как дальше действовать.

Главное фото: Госпограничная служба Украины

Эти правила были и есть неизменными. А вот что изменилось на границах и таможнях, так это схемы мошенников, даже в условиях войны пытающихся вывезти из Украины контрабанду. Читай историю из Закарпатья.

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