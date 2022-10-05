Валюта, животные и документы: самые частые вопросы о пересечении границы — объяснение ГПСУ

Когда мы готовимся к путешествию, собираем документы, упаковываем чемоданы и прочее, возникает немало вопросов пересечения границы, ответы на которые нужно выискивать в разных источниках. К примеру, как пересекать границу на автомобиле, с ребенком или животным, сколько валюты с собой можно брать, какие карантинные ограничения и другое.
Государственная пограничная служба ежедневно получает эти и сотни вопросов, но не все они принадлежат к ее компетенции.
Государственная пограничная служба ежедневно получает эти и сотни вопросов, но не все они принадлежат к ее компетенции.
Поэтому даже если гражданин обратится за разъяснениями в Госпогранслужбу, пограничники смогут предоставить ему консультацию только в пределах своей сферы. Существует ряд других служб, которые занимаются вопросами пересечения границы.
Следовательно, гражданам, которые решили пересечь границу, нужно понимать, где именно искать информацию для решения конкретного вопроса.
Госпогранслужба объяснила, кто и за что отвечает на пункте пропуска, а также ответила на самые распространенные вопросы.
Пограничница Виктория объясняет: под сферу влияния ее коллег подпадает все, что связано с правом граждан на пересечение границы. В Госпогранслужбу можно обратиться с такими вопросами:
Facebook
Пограничник Дмитрий объясняет, с какими вопросами лучше обращаться в другие инстанции и куда именно.
Государственная пограничная служба на пунктах пропуска осуществляет контроль лиц и документов, с этими вопросами обращайся в Службу ДОВІРА ГПСУ.
Также актуальную информацию о пересечении границы ты можешь найти в чат-боте ГПСУ.
Планируя поездку, ты можешь также использовать систему ДРУГ: там есть важная информация об условиях пересечения границы стран. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации за рубежом используй систему, чтобы получить от МИД помощь или инструкции, как дальше действовать.
Главное фото: Госпограничная служба Украины
Эти правила были и есть неизменными. А вот что изменилось на границах и таможнях, так это схемы мошенников, даже в условиях войны пытающихся вывезти из Украины контрабанду. Читай историю из Закарпатья.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!