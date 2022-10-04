Приклеивают наличку к телу и прячут слитки золота — грязные схемы контрабандистов

Контрабанда во время войны. В Закарпатье ее объемы уменьшились, но и схемы незаконного перемещения товаров изменились.

Зачастую после полномасштабного вторжения РФ, через границу в страны Европы наши соотечественники пытаются вывезти валюту.

С начала года закарпатские таможенники составили около 800 протоколов о нарушении таможенных правил на сумму более 114 миллионов гривен.

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Первенство в контрабандных потоках на ввоз в страну занимают автомобили. Среди новых нарушений на границах – незаконное перемещение валюты.

Заместитель начальника по борьбе с контрабандой Закарпатской таможни Богдан Яворский говорит, что наибольшая сумма контрабанды на таможне составила $170 тысяч и пять слитков золота.

С конца февраля только через одну закарпатскую таможню украинцы пытались вывезти почти 18 миллионов гривен. Наличные даже приматывали к себе скотчем. Узнай больше о грязных схемах контрабандистов в сюжете.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як передати речі рідним за кордон.

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