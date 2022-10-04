Примотують готівку до тіла й ховають злитки золота — брудні схеми контрабандистів

Контрабанда під час війни. На Закарпатті її обсяги зменшилися, а схеми незаконного переміщення товарів змінилися.

Найчастіше після повномасштабного вторгнення РФ через кордон до країн Європи наші співвітчизники намагаються вивезти валюту.

З початку року закарпатські митники склали близько 800 протоколів про порушення митних правил на суму понад 114 мільйонів гривень.

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Першість у контрабандних потоках на ввезення у країну займають автомобілі. Серед нових порушень на кордонах – незаконне переміщення валюти.

Заступник начальника по боротьбі з контрабандою Закарпатської митниці Богдан Яворський каже, що: найбільша сума контрабанди на митниці склала $170 тисяч і п’ять злитків золота.

З кінця лютого тільки через одну закарпатську митницю українці намагалися вивезти майже 18 мільйонів гривень. Готівку навіть примотували до себе скотчем. Дивись більше про брудні схеми контрабандистів у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як передати речі рідним за кордон.