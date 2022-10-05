Валюта, тваринки та документи: найчастіші запитання про перетин кордону — пояснення ДПСУ

Коли ми готуємося до подорожі, збираємо документи, пакуємо валізи тощо, виникає чимало питань щодо перетину кордону, відповіді на які треба вишукувати в різних джерелах. До прикладу, як перетинати кордон автомобілем, з дитиною чи твариною, скільки валюти з собою можна брати, які є карантинні обмеження тощо.
Державна прикордонна служба щодня отримує ці та ще сотні запитань, та не всі вони належать до її компетенції.
Державна прикордонна служба щодня отримує ці та ще сотні запитань, та не всі вони належать до її компетенції.
Тому навіть, якщо громадянин звернеться за роз’ясненнями до Держприкордонслужби, — прикордонники зможуть надати йому консультацію лише в межах своєї сфери. Існує низка інших служб, які опікуються перетином кордону.
Відтак громадянам, які вирішили перетнути кордон, потрібно розуміти, де саме шукати інформацію для розв’язання конкретного запитання.
Держприкордонслужба пояснила, хто та за що відповідає на пункті пропуску, а також відповіла на найпоширеніші запитання.
Прикордонниця Вікторія пояснює: під сферу впливу її колег підпадає все, що пов’язане з правом громадян на перетин кордону. До Держприкордонслужби можна звернутися з питаннями про:
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Митник Дмитро пояснює, з якими питаннями краще звертатися до інших інстанцій та куди саме.
Державна прикордонна служба на пунктах пропуску здійснює контроль щодо осіб та документів, із цими запитаннями звертайся в Службу ДОВІРА ДПСУ.
Також актуальну інформацію про перетин кордону ти можеш знайти у чат-боті ДПСУ.
Плануючи поїздку, ти можеш також використовувати систему ДРУГ : там є важлива інформація про умови перетину кордону країн. А в разі виникнення надзвичайної ситуації за кордоном, використовуй систему, щоб отримати від МЗС допомогу чи інструкції, як далі діяти.
Головне фото: Держприкордонслужба України.
Ці правила були та є незмінними. А ось що змінилося на кордонах та митницях, так це схеми шахраїв, які навіть в умовах війни намагаються вивезти з України контрабанду. Читай історію із Закарпаття.
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