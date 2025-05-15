Погода в Виннице на май месяц: от внезапных холодов до возвращения весеннего тепла

Все мы немного намерзлись и с нетерпением ждем возвращения настоящего майского тепла. Почему оно в этом году так замешкалось и как долго ждать его жителям Винницы — узнай подробности.

Точный прогноз погоды на май месяц в Виннице — в материале.

Погода на май месяц в Виннице: вторая декада с 11 по 20 число

Вторая декада мая в Виннице уже отличилась резким похолоданием. Дневные температуры снизились до +9…+12°C, а ночные — до +6…+10°C.

Но холодные дни еще не позади: с 16 по 19 мая дневная температура будет больше напоминать начало апреля: +9°C… +14°C, а ночью опускаться до +6°C.

К сожалению, к похолоданию присоединятся обильные дожди, а повышенная влажность лишь усугубит ощущение сырости и прохлады.

Причиной столь резкого снижения температуры стал северный циклон, принесший холодные воздушные массы с северо-запада.

Погода на май месяц в Виннице: третья декада с 21 по 31 число

В третьей декаде месяца погода в Виннице обещает стабилизироваться. Дневные температуры повысятся до +20…+23°C, а ночные — до +10…+12°C.

Это возвращение к майской норме принесет больше солнца. И хотя синоптики обещают дожди, они пройдут периодами и будут кратковременными.

Средняя температура в третьей декаде месяца составит 18,8–20,5°C, что на 3–5°C даже выше нормы.

В целом погоду в мае в Виннице будут формировать как южные, так и северные циклоны. Южные циклоны принесут теплый и влажный воздух и вызовут кратковременные дожди, тогда как холодные воздушные массы с северо-запада являются причиной существенного похолодания.

Остается дождаться конца резкого похолодания в середине месяца и возвращения тепла в конце. Синоптики успокаивают: такие колебания типичны для весеннего периода и объясняются интенсивной циркуляцией атмосферных фронтов. Поэтому май, хоть и контрастный по температурам, но они держится в пределах нормы.

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Скриншот погоды на май месяц 2025 г. в Виннице с сайта Мeteofor.

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