Погода в Виннице на май месяц: от внезапных холодов до возвращения весеннего тепла

Фото Pexels Все мы немного намерзлись и с нетерпением ждем возвращения настоящего майского тепла. Почему оно в этом году так замешкалось и как долго ждать его жителям Винницы — узнай подробности. Точный прогноз погоды на май месяц в Виннице — в материале. Погода на май месяц в Виннице: вторая декада с 11 по 20 число Вторая декада мая в Виннице уже отличилась резким похолоданием. Дневные температуры снизились до +9…+12°C, а ночные — до +6…+10°C. Но холодные дни еще не позади: с 16 по 19 мая дневная температура будет больше напоминать начало апреля: +9°C… +14°C, а ночью опускаться до +6°C. К сожалению, к похолоданию присоединятся обильные дожди, а повышенная влажность лишь усугубит ощущение сырости и прохлады. Причиной столь резкого снижения температуры стал северный циклон, принесший холодные воздушные массы с северо-запада. Читать по теме Погода в Одессе на май 2025: то сандалии, то зонт — готовь все сразу Каких сюрпризов ожидать от мая в Одессе – узнай из материала. Погода на май месяц в Виннице: третья декада с 21 по 31 число В третьей декаде месяца погода в Виннице обещает стабилизироваться. Дневные температуры повысятся до +20…+23°C, а ночные — до +10…+12°C. Это возвращение к майской норме принесет больше солнца. И хотя синоптики обещают дожди, они пройдут периодами и будут кратковременными. Средняя температура в третьей декаде месяца составит 18,8–20,5°C, что на 3–5°C даже выше нормы. В целом погоду в мае в Виннице будут формировать как южные, так и северные циклоны. Южные циклоны принесут теплый и влажный воздух и вызовут кратковременные дожди, тогда как холодные воздушные массы с северо-запада являются причиной существенного похолодания. Остается дождаться конца резкого похолодания в середине месяца и возвращения тепла в конце. Синоптики успокаивают: такие колебания типичны для весеннего периода и объясняются интенсивной циркуляцией атмосферных фронтов. Поэтому май, хоть и контрастный по температурам, но они держится в пределах нормы. Читай также: погода на июнь 2025 в Украине — готовься к температурным качелям. Скриншот погоды на май месяц 2025 г. в Виннице с сайта Мeteofor.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Винница, Погода в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter