Погода у Вінниці на травень місяць: від раптових холодів до повернення весняного тепла

Усі ми трохи намерзлися і з нетерпінням чекаємо на повернення справжнього травневого тепла. Чому воно цьогоріч так забарилося і як довго чекати ще на нього мешканцям Вінниці — дізнайся подробиці.

Точний прогноз погоди на травень місяць у Вінниці — у матеріалі.

Погода на травень місяць у Вінниці: друга декада з 11 по 20 число

Друга декада травня у Вінниці вже відзначилася різким похолоданням. Денні температури знизилися до +9…+12 °C, а нічні — до +6…+10 °C.

Але холодні дні ще не позаду: з 16 по 19 травня денна температура більше нагадуватиме початок квітня: +9 °C… +14°C, а вночі опускатиметься до +6 °C.

На жаль, до похолодання доєднаються рясні дощі, а підвищена вологість лише посилить відчуття сирості та прохолоди.

Причиною такого різкого зниження температури став північний циклон, який приніс холодні повітряні маси з північного заходу.

Погода на травень місяць у Вінниці: третя декада з 21 по 31 число

У третій декаді місяця погода у Вінниці обіцяє стабілізуватися. Денні температури підвищаться до +20…+23 °C, а нічні — до +10…+12 °C.

Це повернення до травневої норми принесе більше сонця. І хоча синоптики обіцяють дощі, вони йтимуть періодами і будуть короткочасними.

Середня температура у третій декаді місяця становитиме18,8-20,5 °C, що на 3-5 °C навіть вище за норму.

Загалом погоду у травні місяці у Вінниці формуватимуть як південні, так і північні циклони. Південні циклони принесуть тепле та вологе повітря і викличуть короткочасні дощі, тоді як холодні повітряні маси з північного заходу є причиною суттєвого похолодання.

Лишається дочекатися кінця різкого похолодання в середині місяця і повернення тепла наприкінці. Синоптики заспокоюють: такі коливання типові для весняного періоду і пояснюються інтенсивною циркуляцією атмосферних фронтів. Тож травень, хоча і контрастний за температурами, але вони тримаються у межах норми.

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Скриншот погоди на травень місяць 2025 року у Вінниці з сайту Мeteofor.

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