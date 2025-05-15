Подорожі та натхнення

Погода у Вінниці на травень місяць: від раптових холодів до повернення весняного тепла

Ольга Петухова, редакторка сайту 15 Травня 2025, 15:15
погода у травні в вінниці
Фото Pexels
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