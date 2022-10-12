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Покрова Пресвятой Богородицы 2022: поздравления в прозе, стихах и картинках

Анна Голишевская, редактор сайта 12 октября 2022, 18:19
Покрова Пресвятої Богородиці
Фото: Unsplash

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