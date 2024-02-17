Размеры и вес ручной клади: как отличаются в авиакомпаниях и какая норма

Путешествия сейчас доступны не для всех украинцев. Но отправиться после длительного перерыва авиаперелетом в другую страну — еще то испытание: ни о чем не забыть, собрать все документы, не задержаться на пересечении границы — все это держат в уме туристы из Украины.

Однако часто среди калейдоскопа необходимых пометок выпадает еще одна, не менее важная: вес и размер ручной клади в самолете.

Многие европейские авиакомпании имеют достаточно жесткие правила по перевозке ручной клади. Какие они сейчас и какие вес и размер ручной клади разрешены в различных авиакомпаниях в 2024 году — рассказали в 24 Канале. Мы тоже делимся важной информацией с тобой.

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Размеры ручной клади для авиакомпаний Европы

Известно, что авиакомпании имеют ограничения и нормы размера и веса для ручной клади. Различные нормы прописаны для разных билетов и компаний.

Считается, что такие ограничения введены для комфорта всех пассажиров и быстрой посадки в самолете, чтобы пассажиры не искали свободное место для своего багажа и не тратили на это время.

В то же время дополнительное место для ручной клади можно приобрести дополнительно или выбрать соответствующий билет.

Так, пассажиры с более дешёвыми билетами не могут перевозить свои вещи в специальном отделе, однако свои меньшие по размеру сумки они могут поставить под переднее сиденье. А вот доступ к специальным полкам для ручной клади становятся доступными пассажирам с более дорогими билетами.

Не все авиакомпании имеют одинаково жесткие ограничения: например Ryanair, SAS Scandinavian Airlines, Vueling и Volotea позволяют перевозить ручную кладь по размерам, но не указывают жестких ограничений веса.

Вместе с тем малые разрешенные размеры все равно не гарантируют того, что пассажир сможет перевезти что-то тяжелое в салоне самолета.

Ручная кладь в самолете: нормы веса и размера по самому дешевому билету

По информации 24 Канала, размер и вес разрешенной ручной клади в разных авиакомпаниях по самому дешевому билету составляют:

Ryanair — одно место размером 40х25х20 см без ограничения веса;

— одно место размером 40х25х20 см без ограничения веса; Wizz Air — одно место размером 40х30х20 см до десяти кг;

— одно место размером 40х30х20 см до десяти кг; Finnair — одно место размером до 40х30х15 см, весом до восьми кг;

— одно место размером до 40х30х15 см, весом до восьми кг; easyJet — одно место размером до 45х36х20 см, весом до 15 кг;

— одно место размером до 45х36х20 см, весом до 15 кг; Volotea — одно место размером до 40х30х20 см без ограничения веса;

— одно место размером до 40х30х20 см без ограничения веса; Vueling — одно место размером до 40x30x20 см без ограничения веса;

— одно место размером до 40x30x20 см без ограничения веса; Norwegian Air Shuttle — одно место размером до 38х30х20 см, весом до десяти кг;

— одно место размером до 38х30х20 см, весом до десяти кг; SAS — одно место размером до 40х30х15 см без ограничения веса.

В настоящее время авиаиндустрия в мире постепенно оживает после пандемии коронавируса. С каким ущербом пришлось столкнуться авиакомпаниям и что об этом известно, мы рассказывали в другом материале.

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