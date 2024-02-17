Розміри та вага ручної поклажі: як різняться в авіакомпаніях та яка норма

Подорожі зараз є доступними не для всіх українців. Та відправитися після тривалої перерви авіаперельотом до іншої країни — ще те випробування: ні про що не забути, зібрати всі документи, не затриматися на перетині кордону — все це тримають у голові туристи з України.

Однак часто серед калейдоскопа необхідних поміток випадає ще одна, не менш важлива: вага та розмір ручної поклажі у літаку.

Чимало європейських авіакомпаній мають доволі жорсткі правила стосовно перевезення ручної поклажі. Якими вони є зараз та які вага та розмір ручної поклажі дозволені в різних авіакомпаніях у 2024 році — розповіли у 24 Каналі. Ми також ділимося важливою інформацією з тобою.

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Розміри ручної поклажі для авіакомпаній Європи

Відомо, що авіакомпанії мають власні обмеження та норми розміру й ваги для ручної поклажі. Різні норми прописані для різних квитків та компаній.

Вважається, що такі обмеження введені задля комфорту всіх пасажирів та швидкої посадки у літаку, аби пасажири не шукали вільного місця для свого багажу та не витрачали на це час.

Водночас додаткове місце для ручної поклажі можна придбати додатково, або обрати відповідний квиток.

Так, пасажири із дешевшими квитками не можуть перевозити свої речі у спеціальному відділі, однак свої менші за розміром сумки вони можуть поставити під переднє сидіння. А ось доступ до спеціальних полиць для ручної поклажі стають доступними пасажирам із дорожчими квитками.

Не всі авіакомпанії мають однаково жорсткі обмеження: наприклад, Ryanair, SAS Scandinavian Airlines, Vueling і Volotea дозволяють перевозити ручну поклажу за розмірами, але не вказують жорстких обмежень ваги.

Разом з тим, малі дозволені розміри все одно не гарантують того, що пасажир зможе перевезти щось важке у салоні літака.

Ручна поклажа в літаку: норми ваги та розміру за найдешевшим квитком

За інформацією 24 Каналу, розмір та вага дозволеної ручної поклажі у різних авіакомпаніях за найдешевшим квитком становлять:

Ryanair — одне місце розміром 40х25х20 см без обмеження ваги;

— одне місце розміром 40х25х20 см без обмеження ваги; Wizz Air — одне місце розміром 40х30х20 см до десяти кг;

— одне місце розміром 40х30х20 см до десяти кг; Finnair — одне місце розміром до 40х30х15 см, вагою до восьми кг;

— одне місце розміром до 40х30х15 см, вагою до восьми кг; easyJet — одне місце розміром до 45х36х20 см, вагою до 15 кг;

— одне місце розміром до 45х36х20 см, вагою до 15 кг; Volotea – одне місце розміром до 40х30х20 см без обмеження ваги;

– одне місце розміром до 40х30х20 см без обмеження ваги; Vueling — одне місце розміром до 40x30x20 см без обмеження ваги;

— одне місце розміром до 40x30x20 см без обмеження ваги; Norwegian Air Shuttle — одне місце розміром до 38х30х20 см, вагою до десяти кг;

— одне місце розміром до 38х30х20 см, вагою до десяти кг; SAS — одне місце розміром до 40х30х15 см без обмеження ваги.

Зараз авіаіндустрія у світі поступово оживає після пандемії коронавірусу. З якими збитками довелося стикнутися авіакомпаніям та що про це відомо, ми розповідали в іншому матеріалі.

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