Подорожі та натхнення

Розміри та вага ручної поклажі: як різняться в авіакомпаніях та яка норма

Вікторія Мельник, журналістка сайту 17 Лютого 2024, 18:30
розміри ручної поклажі для авіакомпаній
Фото: Pexels

Більше новин
Windows95man — No Rules: переклад пісні Фінляндії на Євробачення 2024
Windows95man — No Rules: що відомо про учасників Євробачення-2024 з Фінляндії та про що їхня пісня
Реєстр збитків: що це таке, як працюватиме та хто отримає репарації від РФ
Реєстр збитків: як Україна вимагатиме репарації у РФ та за що їх можуть отримати українці
Коли Євробачення 2024
Коли Євробачення-2024: розклад всіх шоу пісенного конкурсу
Як ми обираємо партнера
Усе починається змалечку. Як ми обираємо партнера(-ку) для стосунків та що на це впливає
Дивитись більше

Матеріали по темі

Івано-Франківськ
Куди піти в Івано-Франківську? Плануємо яскравий вікенд
Віза
Як отримати візу в США на десять років і що для цього потрібно
Буданов
Щодо F-16 питання вирішено! Буданов натякнув, коли чекати західні літаки в українському небі
Був одним із найкращих пілотів Су-25: історія льотчика Владислава Рикова
Жити залишалося 17 хвилин… Історія полеглого льотчика Су-25 Владислава Рикова

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 17 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:16
Авдіївка зараз: що відомо про ситуацію у місті
Ухвалено рішення відійти з позиції Зеніт в Авдіївці — що відбувається у місті сьогодні
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 16 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:11
Львів
У мене душа просто розривалася: львів’яни поділились емоціями після ранкового обстрілу 15 лютого
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:10:28
Авдіївка сьогодні: що відомо про бої у місті 15 лютого 2024
Лінія фронту досить динамічна, українські військові змушені робити маневри: свіжі новини з Авдіївки
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Надзвукова та дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 15 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:09
евакуація
Вивезти вдалось лише трьох з 25: як рятували дітей, що змучились ховатись у підвалі
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Більше відео
Розміри та вага ручної поклажі: як різняться в авіакомпаніях та яка норма
Читати далі
Я не побачив втоми від війни — Тарас Тополя про світове турне гурту Антитіла
Розсада
Читати далі
Що можна садити в березні 2024: овочі на розсаду, посів квітів та культури на городі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь