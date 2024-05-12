Спасибо вам, наши родненькие! Поздравления с Днем матери в картинках

Во время невероятной сплоченности страны удивительным образом не удается находиться рядом с теми, кого хотелось бы видеть чуть ли не каждый день. Самые лучшие, любимые наши мамы. Напомнить им о своей любви можно с помощью поздравления с Днем матери в картинках.

Как хотели бы все видеть утром их улыбки, а вечером прильнуть и наполниться их внутренним солнцем, тем неповторимым теплом.

День матери часто отмечают с целью почтить важную миссию каждой мамы — сохранить духовный мир своих детей и их память о национальном наследии и своем происхождении. Именно дети дают будущее нашему государству, а мамы — его оберегают.

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Однако если в этот особый день не удается поздравить маму лично, можно воспользоваться одной из открыток от команды Вікна.

А чтобы была возможность выразить свои теплые чувства своей самой родной и лучшей в мире маме, мы подготовили для тебя в картинках поздравления с Днем матери, который в этом году празднуют 12 мая.

Поздравления с Днем матери в картинках

















Напомним, ранее мы рассказывали историю киевской Мадонны с младенцем. Ее зовут Татьяна, и она даже не подозревала, какой резонанс будет иметь ее фото с двухмесячной дочерью, когда она кормила ее, оперевшись на холодную стену станции киевского метро.

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