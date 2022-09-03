Сады победы для каждого из нас: в Украине расцветает городское экологическое огородничество

После временной оккупации Юга Украины люди испытали определенный дефицит овощей и фруктов, а также подорожание этих продуктов.

Впрочем, этого можно было бы избежать, если бы в каждом населенном пункте были собственные сады и огороды. Это касается не только сельской местности, но и городов.

Собственноручно выращенная пища приносит пользу как людям, так и локальной экономике. Это еще и значительный вклад в устойчивое развитие города и забота о глобальных ресурсах нашей планеты.

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Всеукраинская инициатива Сады Победы направлена ​​на эффективное использование земли для выращивания продуктов и недопущения продовольственного кризиса в нашем государстве.

Эксперт по развитию городских общин Екатерина Яковец поделилась с изданием Украинская Правда. Жизнь примерами трех городов, практикующих садоводство и огородничество в урбанистических реалиях.

Свежезелень в Ивано-Франковске

С начала пандемии коронавируса франковские экоактивисты обустроили сад на террасе крыши инновационного центра Промприлад.

Для того, чтобы заниматься огородничеством можно было и зимой, в одном из помещений бывшего завода создали образовательный центр Свежезелень.

Там выращивают микрозелень, проводят мастер-классы для детей и дегустационные дни для тех, кто хочет увидеть процесс выращивания в закрытом пространстве без солнечного света.

Сейчас активисты занимаются расширением городского сада на крыше, а также развитием пространства Re:Space, которое будет заниматься локальной переработкой вторсырья, сортировкой мусора, а также служить образовательным пространством.

Сад-огород в Полтаве

С начала полномасштабной войны Полтавская область приняла десятки тысяч переселенцев. Так что потребность в пищевых продуктах, конечно, возросла.

Поэтому Институт развития города в июле создал городской сад-город на территории заброшенных теплиц одного из коммунальных предприятий.

Сейчас там почти еженедельно организуют толоки, к которым могут присоединиться все желающие. Садоводы уже успели собрать первый урожай, который будет использоваться для приготовления пищи в приютах для внутренне перемещенных лиц.

А еще на огороде поставили три компостера. Так остатки растений и органические отходы полтавчан превратились в полезное удобрение для выращивания органических продуктов.

Университетский сад в Луцке

Этим летом в Украине впервые создали сад-огород на базе учебного заведения — Луцкого национального технического университета.

Cады роста работают по принципам пермакультуры, то есть гармоничной системы ведения сельского хозяйства, которая не вредит окружающей среде.

Рядом также есть компостер для органических отходов, чтобы использовать для выращивания природное удобрение.

В этом тихом, уютном месте рядом с прудом могут отдыхать все жители Луцка. Но кроме этого, городской сад станет лабораторией для студентов, которые смогут учиться и исследовать выращивание культур.

Организаторы проекта планируют масштабироваться на следующий год и сделать практику огородничества привычной для Луцка.

Если ты давно хотел(-а) начать выращивать овощи и фрукты, но никак не доходили руки — сейчас это время пришло. Читай, как и когда сажать огород.

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