Сади перемоги для кожного з нас: в Україні розквітає міське екологічне городництво 

Після тимчасової окупації Півдня України люди відчули певний дефіцит овочів та фруктів, а також здорожчання на ці продукти.

Утім цього можна було б уникнути, якби у кожному населеному пункті були власні сади та городи. І це стосується не лише сільської місцевості, а й міст.

Власноруч вирощена їжа приносить користь як для людей, так і для локальної економіки. А ще це значний внесок у сталий розвиток міста та турбота про глобальні ресурси нашої планети.

Всеукраїнська ініціатива Сади Перемоги спрямована на ефективне використання землі для вирощування продуктів та недопущення продовольчої кризи в нашій державі.

Експертка з розвитку міських громад Катерина Яковець поділилась з виданням Українська Правда. Життя прикладами трьох міст, які практикують садівництво та городництво в урбаністичних реаліях.

Свіжозелень в Івано-Франківську

З початку пандемії коронавірусу франківські екоактивісти облаштували сад на терасі даху інноваційного центру Промприлад.

Для того, щоб займатись городництвом можна було й взимку, в одному з приміщень колишнього заводу створили освітній центр Свіжозелень.

Там вирощують мікрозелень, проводять майстеркласи для дітей та дегустаційні дні для тих, хто хоче побачити процес вирощування у закритому просторі без сонячного світла.

Зараз активісти займаються розширенням міського саду на даху, а також розвитком простору Re:Space, який займатиметься локальним переробленням вторинної сировини, сортуванням сміття, а також слугуватиме освітнім простором.

Сад-город у Полтаві

З початку повномасштабної війни Полтавська область прийняла десятки тисяч переселенців. Тож потреба у харчових продуктах, звісно, зросла.

Тому Інститут розвитку міста в липні створив міський сад-город на території закинутих теплиць одного з комунальних підприємств.

Нині там майже щотижня організовують толоки, до яких можуть доєднатись усі охочі. Садівники вже встигли зібрати перший урожай, який використовуватимуть для приготування їжі у прихистках для внутрішньопереміщених осіб.

А ще на городі поставили три компостери. Так залишки рослин та органічні відходи полтавців перетворились на корисне добриво для вирощування органічних продуктів.

Університетський сад у Луцьку

Цього літа в Україні вперше створили сад-город на базі закладу освіти — Луцького національного технічного університету.

Cади зростання працюють за принципами пермакультури, тобто гармонічної системи ведення сільського господарства, яка не шкодить довкіллю.

Поруч також є компостер для органічних відходів, аби використовувати для вирощування природне добриво.

У цьому тихому, затишному місці поруч зі ставом можуть відпочивати всі жителі Луцька. Але, крім цього, міський сад стане лабораторією для студентів, які зможуть навчатись та досліджувати вирощування культур.

Організатори проекту планують масштабуватись на наступний рік та зробити практику городництва звичною для Луцька.

Якщо ти давно хотів(-ла) почати вирощувати овочі та фрукти, та ніяк не доходили руки — зараз цей час настав. Читай, як і коли садити город.

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