Смертельный отдых в Хургаде — акула напала на туристку. Читай, как выжить при нападении хищника

В курортном городе Хургада в Египте акула напала на 68-летнюю гражданку Австрии. Хищник откусил женщине одну руку и ногу. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Пострадавшая доплыла до берега самостоятельно, откуда ее забрала скорая помощь. К сожалению, спасти женщину не удалось. Она умерла по дороге в больницу.
В районе от Сахль Хашиш до бухты Макади Бэй запрещено купаться, заниматься дайвингом и другими видами водного отдыха в течение трех дней.
Глобальная база данных о нападениях акул International Shark Attack File дает советы, как вести себя в воде, чтобы минимизировать риск нападения хищников.
Если ты видишь рядом с собой акулу, то сфокусируй на ней взгляд и не отводи глаз. Ее присутствие еще не означает, что она 100% нападет.
Поэтому старайся не делать резких движений, а медленно плыви к безопасному месту: берегу, пирсу или лодке.
При этом важно не поворачиваться к хищнику спиной и не перекрывать ему дорогу.
При этом важно не поворачиваться к хищнику спиной и не перекрывать ему дорогу.
В общем, акулы нападают на людей не для питания. Мы им не интересны, ведь не содержим столько питательных веществ, как рыбы. Однако в некоторых условиях акула может перепутать человека со своей добычей.
Тогда, как правило, акула нападает, кусает, понимает свою ошибку и отпускает жертву. К сожалению, их челюсти настолько мощные, а зубы настолько острые, что иногда даже одного укуса хватает для летального исхода.
Поэтому если ты видишь, что хищник готовится к нападению, то самое важное — не бояться дать достойный отпор. Ни в коем случае не нужно оставаться пассивной жертвой, ведь акулы понимают только силу.
Наиболее уязвимыми местами акулы являются жабры, глаза и морда. Поэтому сильно бей именно в эти места. В идеале найди какой-нибудь твердый неодушевленный предмет, например, камень или доску для серфинга.
Наиболее уязвимыми местами акулы являются жабры, глаза и морда. Поэтому сильно бей именно в эти места. В идеале найди какой-нибудь твердый неодушевленный предмет, например, камень или доску для серфинга.
Но в крайнем случае можно использовать кулаки, локти, ноги или колени. Не останавливайся и продолжай бить так долго, как можешь, пока акула не отступит.
Заметь, что хищник может напасть во второй раз, поэтому перерыв между атаками используй для того, чтобы выбраться из воды.
Хотя в Черном море встречаются определенные виды акул, наибольшей угрозой для людей и подводного мира сейчас является российский флот. Биологи объяснили, почему происходит вымирание дельфинов в Черном море.
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