Смертельный отдых в Хургаде — акула напала на туристку. Читай, как выжить при нападении хищника

В курортном городе Хургада в Египте акула напала на 68-летнюю гражданку Австрии. Хищник откусил женщине одну руку и ногу. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Пострадавшая доплыла до берега самостоятельно, откуда ее забрала скорая помощь. К сожалению, спасти женщину не удалось. Она умерла по дороге в больницу.

В районе от Сахль Хашиш до бухты Макади Бэй запрещено купаться, заниматься дайвингом и другими видами водного отдыха в течение трех дней.

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Как сохранить себе жизнь в воде

Глобальная база данных о нападениях акул International Shark Attack File дает советы, как вести себя в воде, чтобы минимизировать риск нападения хищников.

Всегда плавай в группе, поскольку акулы чаще нападают на одиноких людей.

Не отплывай слишком далеко от берега — это изолирует и дополнительно отдаляет от помощи.

Избегай пребывания в воде вечером и ночью. Ведь в это время акулы наиболее активны и обладают сенсорным преимуществом.

Не входи в воду, если у тебя кровотечение. Это относится и к менструальным выделениям. Ведь хищники мгновенно реагируют на кровь.

Не носи в воде блестящие украшения. Отраженный свет напоминает акулам блеск рыбьей чешуи.

Избегай водоемов с нечистотами, а также тех, который используют для рыбалки. Обращай внимание на признаки приманки или кормежки.

Будь особенно осторожным(-ой), когда вода мутная.

Избегай неравномерного загара и яркой цветной одежды — акулы особенно хорошо видят контраст.

Воздерживайся от брызгания в воде и не плавай с домашними животными. Резкие движения привлекают акул.

Акулы больше всего любят территорию между песчаными косами или возле крутых спусков. Так что лучше не плавать там.

Что делать при нападении акулы

Если ты видишь рядом с собой акулу, то сфокусируй на ней взгляд и не отводи глаз. Ее присутствие еще не означает, что она 100% нападет.

Поэтому старайся не делать резких движений, а медленно плыви к безопасному месту: берегу, пирсу или лодке.

При этом важно не поворачиваться к хищнику спиной и не перекрывать ему дорогу.

В общем, акулы нападают на людей не для питания. Мы им не интересны, ведь не содержим столько питательных веществ, как рыбы. Однако в некоторых условиях акула может перепутать человека со своей добычей.

Тогда, как правило, акула нападает, кусает, понимает свою ошибку и отпускает жертву. К сожалению, их челюсти настолько мощные, а зубы настолько острые, что иногда даже одного укуса хватает для летального исхода.

Поэтому если ты видишь, что хищник готовится к нападению, то самое важное — не бояться дать достойный отпор. Ни в коем случае не нужно оставаться пассивной жертвой, ведь акулы понимают только силу.

Наиболее уязвимыми местами акулы являются жабры, глаза и морда. Поэтому сильно бей именно в эти места. В идеале найди какой-нибудь твердый неодушевленный предмет, например, камень или доску для серфинга.

Но в крайнем случае можно использовать кулаки, локти, ноги или колени. Не останавливайся и продолжай бить так долго, как можешь, пока акула не отступит.

Заметь, что хищник может напасть во второй раз, поэтому перерыв между атаками используй для того, чтобы выбраться из воды.

Хотя в Черном море встречаются определенные виды акул, наибольшей угрозой для людей и подводного мира сейчас является российский флот. Биологи объяснили, почему происходит вымирание дельфинов в Черном море.

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