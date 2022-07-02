Смертельний відпочинок у Хургаді — акула напала на туристку. Читай, як вижити при нападі хижака

У курортному місті Хургада в Єгипті акула напала на 68-річну громадянку Австрії. Хижак відкусив жінці руку та ногу. Про це повідомляють турецькі ЗМІ.
Постраждала доплила до берега самостійно, звідки її забрала швидка допомога. На жаль, врятувати жінку не вдалось. Вона померла дорогою до лікарні.
Наразі в районі від Сахль Хашиш до бухти Макаді Бей заборонено купатись, займатись дайвінгом та іншими видами водного відпочинку впродовж трьох днів.
Глобальна база даних про напади акул International Shark Attack File дає поради, як поводитись у воді, щоб мінімізувати ризик нападу хижаків.
Якщо ти бачиш поряд із собою акулу, то сфокусуй на неї погляд та не відводь очей. Її присутність ще не означає, що вона 100% нападе.
Тому намагайся не робити різких рухів, а повільно пливи до безпечного місця: берега, пірса чи човна.
При цьому важливо не повертатись до хижака спиною та не перекривати йому дорогу.
При цьому важливо не повертатись до хижака спиною та не перекривати йому дорогу.
Загалом акули нападають на людей не для харчування. Ми їм не цікаві, адже не містимо стільки поживних речовин, як риби. Проте в деяких умовах акула може переплутати людину зі своєю здобиччю.
Тоді, як правило, акула нападає, кусає, розуміє свою помилку й відпускає жертву. На жаль, їхні щелепи настільки потужні, а зуби настільки гострі, що інколи навіть одного укусу вистачає для летального випадку.
Тому якщо ти бачиш, що хижак готується до нападу, то найважливіше — не боятись дати гідну відсіч. У жодному разі не треба залишатись пасивною жертвою, адже акули розуміють тільки силу.
Найбільш вразливими місцями акули є зябра, очі та морда. Тому сильно бий саме в ці місця. В ідеалі знайди якийсь твердий неживий предмет, наприклад, камінь або дошку для серфінгу.
Та в крайньому разі можна використати власні кулаки, лікті, ноги чи коліна. Не зупиняйся та продовжуй бити так довго, як тільки можеш, поки акула не відступить.
Зауваж, що хижак може напасти вдруге, тому перерву між атаками використай для того, щоб вибратись з води.
Та хоч у Чорному морі зустрічаються певні види акул, найбільшою загрозою для людей та підводного світу нині є російський флот. Біологи пояснили, чому відбувається вимирання дельфінів у Чорному морі.
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