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Смертельний відпочинок у Хургаді — акула напала на туристку. Читай, як вижити при нападі хижака

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Липня 2022, 20:34
Акула напала на туристку в Єгипті 01.07.2022 - як врятувати собі життя
Фото: Unsplash

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