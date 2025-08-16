Меньше трогаем траву? Почему за 220 лет люди стали меньше контактировать с природой

У людей все контактов с природой. Новое исследование, опубликованное в журнале Earth, показало, что связь людей с природой снизилась более чем на 60% с 1800 года. Его результаты кратко описали The Guardian.

Даже набор слов в книгах претерпел стремительные изменения. Все меньше в современных текстах можно встретить слова, относящиеся к природе: река, мох, цветок и другие.

Компьютерное моделирование прогнозирует, что уровень связи с природой будет продолжать снижаться, если не будет далеко идущих политических и общественных изменений.

Отмечается, что наиболее эффективными тактиками было знакомство детей с природой с раннего возраста и радикальное озеленение городской среды.

Исследование Майлза Ричардсона, изучающего связки людей с природой в Университете Дерби, показывает, что в жизни людей становится все меньше природы.

Этот процесс длится уже 220 лет. Чтобы установить эти данные, ученый проанализировал информацию об урбанизации и потере дикой природы. Также он установил, что родители больше не передают своим детям связь с природой.

Ричардсон обнаружил исчезновение слов, связанных с природой, из книг в период между 1800 и 2020 годами. Со временем этот процесс будет усиливаться, поскольку будущие поколения будут продолжать терять осознание природы из-за застройки и потери связей.

Другие исследования показали, что связь родителей с природой является сильнейшим фактором сближения с ней и ребенка.

Связь с природой жизненно важна и для нашего собственного психического здоровья. Это благосостояние как людей, так и природы, – настаивает исследователь.

Ричардсон заявил, что когда он моделировал разные стратегии, то был удивлен масштабом, необходимым для возвращения связи с природой.

Увеличение биоразнообразия зеленых насаждений в городе на 30% могло бы положительно повлиять на природу и людей. Однако, чтобы остановить процесс снижения связи с природой город должен стать в 10 раз зеленее.

Меры по большей вовлечённости населения в природный мир не были эффективными в долгосрочной перспективе. Более эффективны мероприятия, которые прививают осведомленность и вовлечение в природу маленьким детям и семьям.

Кроме того, по мнению исследователей, в течение следующих 25 лет необходимо ввести политику трансформации раннего образования и городских районов, чтобы увеличить связи с природой.

