Топ-5 книг, которые ты прочитаешь за один вечер

Скажи, почему ты так редко читаешь? Потому что это занимает много времени или ты не нашел интересной книги?

Мы здесь для тебя, ведь мы назовем пять книг, в которые ты погрузишься с головой и захочешь читать не отрываясь.

Эта книга – пропуск в мир приключений, шпионских миссий и опасных путешествий, где каждый день – это испытание на отвагу и силу духа, а умение работать в команде – единственный шанс на спасение.

1907 год, в одном из киевских театров произошла потасовка. Уважаемый австрийский джентльмен публично обвиняет мальчика-посыльного в воровстве.

Подросток без тени страха отвергает обвинения, еще не подозревая, что это его первый экзамен, приглашение на новую жизнь.

Под зеленой фуражкой пожилой австриец герр Фридрих нашел не только переодетую девушку, но и потенциальную воспитанницу своего детского дома – секретную школу “Артемида”, готовящую профессиональных шпионок.

Юлий Цезарь – опытный стратег, не отказывающийся от сложных решений, мудрый коммуникатор, мастер переговоров. Эти качества ценятся в настоящих лидерах и сегодня.

В давние времена люди сталкивались с дезинформацией и ненадежностью партнеров, учились точно формулировать сообщения, ставить цели и объединять команду. С тех пор изменились лишь обстоятельства, но сущность процесса осталась неизменной.

Алан Аксельрод, исследуя личные приоритеты и достижения Цезаря в своей книге, предлагает новый взгляд на жизнь, которая кажется политикой.

Автор акцентирует внимание на 6 законах, характеризующих его лидерство, и выделяет 92 правила, которые помогут любому, кто хочет добиться успеха в любом деле, реализовать свои амбиции и стать лидером.

Женщина, у которой есть план. Жизнь, полная приключений, красоты и успеха

История жизни и успеха Мэй Маск нереально важна для женщин по всему миру. В ее книге каждая представительница прекрасного пола найдет что-нибудь для себя и о себе.

Здесь и лайфстайл (о стиле жизни и лайфхаки от Мэй), и феминистические темы (о домашнем насилии мужа Мэй), и мамские советы (о правилах воспитания детей от Мэй), карьера и бизнес (о том, как и сколько зарабатывает Мэй) ). История Мэй убедит тебя: возможно действительно все.

Забитая работой и ежедневными хлопотами мать-одиночка Эми наконец-то имеет возможность отдохнуть: бывший муж, неожиданно возвращающийся в ее жизнь после трехлетней разлуки, предлагает позаботиться о детях.

Женщина принимает предложение и уезжает из провинциальной Пенсильвании в Нью-Йорк — город, который никогда не спит. Впереди ее ждет целое лето без мамских дел и переживаний.

Эми меняет имидж, посещает художественные мероприятия, ходит на свидание и наконец знакомится с Дэниелом. Новая любовь уже стучится в дверь, но захочет ли женщина изменить все навсегда или вернется в привычную жизнь?

Кафе на краю света поможет всем заблудившимся в этой жизни.

Гроза и буря сближают двух таких путешественников – Джона и Ханну. В последний раз Джон посещал это заведение десять лет назад. Теперь он уже не наивный юноша, а человек, которому приходится мириться с тем, что время идет.

Ханна здесь впервые. Ей пятнадцать, и она до сих пор боится отвечать на вопросы необычного меню: “Почему ты здесь?”, “Ты боишься смерти?”, “Ты счастлива?”

Джон, Ханна и читатели смогут подумать и проанализировать свои ответы. Обретение себя, понимание того, что приоритеты меняются со временем, принятие всего, что поднимает нашу жизнь, и наличие сил противостоять самым болезненным темам – вот что дает своим посетителям это кафе.

Надеемся, вы прочли меню и готовы заказать вкусный ответ на то, что вас давно беспокоит.

Все любят читать, кто говорит наоборот, тот просто не нашел “свою” книгу. Надеемся, что хоть одна из перечисленных тебе понравится. Напомним, что ранее Константин Стогний рассказал о своих любимых книгах.