ТОП-5 книжок, які можна прочитати за один вечір

Скажи, чому ти так рідко читаєш? Бо це займає багато часу чи ти не знайшов для себе цікавої книги?

Ми тут саме для тебе, адже ми назве п’ять книг, в які ти поринеш з головою та захочеш читати не відриваючись.

Ця книга – перепустка у світ пригод, шпигунських місій та небезпечних подорожей, де кожен день – це випробування на відвагу та силу духу, а вміння працювати в команді – чи не єдиний шанс на порятунок.

1907 рік, в одному з київських театрів сталася бійка. Шановний австрійський джентльмен публічно звинувачує хлопчика-посильного у крадіжці.

Підліток без тіні страху відкидає звинувачення, ще не підозрюючи, що це його перший іспит, запрошення на нове життя.

Під зеленим кашкетом літній австрієць гер Фрідріх знайшов не лише переодягну дівчину, а й потенційну вихованку свого дитячого будинку – секретну школу «Артеміда», яка готує професійних шпигунок.

Юлій Цезарь – досвідчений стратег, який не цурається складних рішень, мудрий комунікатор, майстер переговорів. Ці якості цінуються в справжніх лідерах і сьогодні.

У давні часи люди також стикалися з дезінформацією та ненадійністю партнерів, навчалися точно формулювати повідомлення, ставити цілі та об’єднувати команду. З того часу пор змінилися лише обставини, але сутність процесу залишилася незмінною.

Алан Аксельрод, досліджуючи особисті пріоритети й здобуті досягнення Цезаря в своїй книзі, пропонує новий погляд на життя, що видається політикою.

Автор акцентує увагу на шести законах, що характеризують його лідерство, і виділяє 92 правила, які допоможуть будь-якому, хто хоче досягти успіху в будь-якій справі, реалізувати свої амбіції та стати лідером.

Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху

Історія життя та успіху Мей Маск є нереально важливою для жінок по всьому світу. У її книзі кожна представниця прекрасної статі знайде щось для себе і про себе.

Тут і лайфстайл (про стиль життя і лайфхаки від Мей), і феміністичні теми (про домашнє насильство чоловіка Мей), і мамські поради (про правила виховання дітей від Мей), кар’єра та бізнес (про те, як і скільки заробляє Мей). Історія Мей переконає тебе: можливо дійсно все.

Затуркана роботою та щоденними клопотами мати-одиначка Емі нарешті має можливість перепочити: колишній чоловік, який несподівано повертається в її життя після трирічної розлуки, пропонує подбати про дітей.

Жінка пристає на пропозицію та їде з провінційної Пенсильванії до Нью-Йорка — міста, яке ніколи не спить. Попереду на неї чекає ціле літо без мамських справ і переживань.

Емі змінює імідж, відвідує мистецькі заходи, ходить на побачення й урешті знайомиться з Деніелом. Нове кохання вже стукає у двері, та чи захоче жінка змінити все назавжди, чи повернеться до звичного життя?

Кафе на краю світу допоможе всім тим, хто заблукав в цьому житті.

Гроза та буря зближують двох таких мандрівників – Джона та Ханну. Востаннє Джон відвідував цей заклад десять років тому. Тепер він уже не наївний юнак, а людина, якій доводиться миритися з тим, що час спливає.

Ханна тут уперше. Їй п’ятнадцять, і вона досі боїться відповідати на питання незвичайного меню: “Чому ти тут?”, “Ти боїшся смерті?”, “Ти щаслива?”.

Джон, Ханна та читачі матимуть можливість подумати та проаналізувати свої відповіді. Набуття себе, розуміння того, що пріоритети змінюються з часом, прийняття всього, що піднімає наше життя, та наявність сил протистояти найболючішим темам – ось що дає своїм відвідувачам це кафе.

Сподіваємося, ви прочитали меню та готові замовити смачну відповідь на те, що вас давно непокоїть.

Усі люблять читати, хто каже навпаки, той просто ще не знайшов “свою” книгу. Сподіваємось, що хоч одна з перерахованих тобі спожобається. Нагадаємо, що раніше Костянтин Стогній розповів про свої улюблені книги.