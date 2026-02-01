Безумно влюбленные: романы о самых страстных чувствах ко Дню всех влюбленных

Древние римляне говорили: Si vis amari, ama — хочешь быть любимым — люби. А мы говорим: хочешь быть любимым — читай. А что именно — выбирай из этой подборки новинок от издательства READBERRY.

Здесь найдется книжная любовь на любой вкус: и green flag исцеляющие отношения; и чувства, присыпанные “стеклом” и полные эмоциональных качелей; и запретная страсть и чувства, которые приходится скрывать (но от которых невозможно отказаться). Ведь любовь — разная, но все равно прекрасная.

Серия “Scarlet Luck” Моны Кастен

Будьте осторожны, начиная эту серию: местами она настолько щемящая, что невозможно не заплакать. История о втором шансе, страхе показать собственные чувства и еще большем страхе одиночества. Он — популярный рок-музыкант, она — его преданная фанатка. Но ей никогда и ни за что нельзя его прикасаться.

Так начинается не простая и драматическая (а кое-где еще и очень “стеклянная”) история чувств Рози и Адама. Оба они будут бороться за собственное счастье, несмотря на буллинг фанатского коммьюнити, собственную неуверенность, страх быть непринятым и непонятным, чувствуя иногда, что ты отдал партнеру все, но он выбрал только боль. В этой истории много музыки, соцсетей, флешбеков, чувств и главное — надежды и светлых чувств.

Серия “Новоанглийская балетная школа” Анны Савас

Standalone серия hot sportromance от популярной германской писательницы Анны Савас. По-украински уже изданы две первые части — “Держи меня” и “Оставь меня”. В обеих книгах мы встречаемся с парой “сломанных” героев — Зои и Джейсом, а также Рен и Истоном. В прошлом каждый из них пережил травматические события, возникшие на пути строительства собственного счастливого сегодня и завтра.

Когда в жизнь персонажей приходит перспектива отношений, они закрываются, опасаясь показать потенциальному партнеру шрамы, травмы, страхи и настоящих себя. Фишка серии состоит в том, что любовь здесь является фактором исцеления и вторым шансом. Она приходит, чтобы вывести из тьмы на свет, залечить душевные раны и подарить поддержку.

Герои наконец открываются друг другу, осознавая, что их отношения способны стать safe place, опорой и фундаментом здоровых романтических отношений. И пока герои двигаются по этому пути, они пишут друг другу романтические записки, делятся особыми треками, ищут близости и в конце концов, находят ее друг в друге.

Серия “Семья Роялов” Эрин Ватт

История, покорившая BookTok пятеркой красавцев Роялов. Здесь есть и вайб “Сплетницы”, и куча тайн, роскошь, запретный поезд, разбалованные братья Роялы, бесчисленное состояние, а еще это фактически горячий рителинг “Золушки”. Кстати, за псевдонимом Эринн Ватт скрывается популярный автор Эль Кеннеди и ее соавтор Джен Фредерик.

Сюжет вращается вокруг обычной девушки Эллы и семьи Роялов, частью которой она становится. Братья Роялы начинают испытывать названную сестру на крепость. Особенно Рид Роял, который сразу влюбляется в Эллу, но скрывает собственные чувства.

Элла должна доказать, что она достойна быть частью семьи. Но Рид недооценивает силу и мощь ее характера. Их отношения пройдут ряд испытаний, в течение которых Элла и Рид будут играть в эмоциональный пинг-понг, будут отталкивать друг друга, но вместе с тем горячо будут идти на компромиссы с собственной совестью, чтобы в конце концов сделать окончательный выбор.

Эта серия о драматизме, сексе, психологических травмах, но в то же время о поиске собственного пути, отстаивании границ, важности при всем выбирать себя и бороться за свою любовь. По-украински издана вся серия, а также приложение “Павший наследник”, рассказывающий об одном из бортов Рида — Истоне Рояле и его истории любви.

Трилогия “Академия Данбридж” Сары Шпринц

Трилогия в сеттинге темной академии, со страстным любовным треугольником, тропом “он игнорирует ее, она желает его”, запретными чувствами и тайнами прошлого. А еще — безумной химией между Генри и Эммой.

Все начинается тогда, когда в первой части трилогии “Куда угодно” Эмма попадает в престижную академию и стремится найти правду о прошлом своего отца. Ибо когда-то, много лет назад, именно в стенах этой академии ее папа встретился с ее мамой, и между ними вспыхнула любовь.

Но когда Эмма встречает Генри, все летит кувырком. Он — харизматичный староста, и Эмма сразу влюбляется в него. Шансов справиться с собственными чувствами нет. Но у Генри уже есть девушка. Так что ни о каких чувствах к нему не могу быть и речи. Но что делать с сердцем, которое дрожит в присутствии Генри? Эмме придется принять сложное решение, иначе она сможет разрушить не только собственную жизнь, но и судьбу Генри.

Наэлектризованные чувства, эмоциональные качели, внутренние переживания и страхи, случайные (и не очень) прикосновения, “стекло”, горячие сцены, демоны прошлого — загрустить с этой трилогией точно не получится. А вторая часть “Кто угодно” уже доступна к предзаказу и вскоре выйдет в свет.

События продолжения будут развиваться вокруг Виктории Белгейвен-Винфорд, Чарльза Синклера и капитана команды по регби, Валентайна. Дружба, которая переросла в любовь и оказалась скованной острыми рамками любовного треугольника — сюжет обещает сильные страсти.

Серия “Зимние мечты” Айлы Дейд

Страстные YA-спортроманы “Как снег падаем” и “Как огонь пылаем” полны интриг, пылких чувств, бешеных эмоциональных качелей и все это в декорациях ледовых арен и ожесточенных ледяных поединков.

Первая часть “Как снег падаем” рассказывает о фигуристке Пейсли и ее непростых отношениях со сноубордистом Ноксом. Дело в том, что Пэйсли пообещала себе: никаких отношений. Ее единственная страсть — фигурное катание и мечты об участии в Олимпиаде. Но сердце — не лед, и разгоревшиеся в сердце Пейсли чувства не утихнет даже снег.

“Как огонь пылаем” — вторая часть серии. Вызывающий и перспективный игрок НХЛ Ваятт привык получать максимум от жизни. Когда-то он изменил Арии, и теперь мечтает о втором шансе, хотя в глубине души не надеется на прощение. Но когда девушка возвращается в их городок, у Ваятта появляется надежда. Он готов перевернуть этот мир, чтобы вернуть доверие Арии. Ибо она была всем, чего он действительно когда-либо желал.

