Наслаждаться историями и вдохновиться новыми свершениями — подборка книг о любви

Любовь всегда вдохновляла людей на невероятные поступки, написание невероятных стихов и фантастических картин. Она всегда заставляет человека видеть красоту. А что может быть прекраснее уютного вечера с книгой?

Мы с издательством Vivat собрали подборку лучших книг, которые рассказывают о настоящей любви, чтобы вы могли насладиться прекрасными историями и вдохновиться на новые свершения.

Запоздавшая жизнь Эми Байлер

Забитая работой и ежедневными хлопотами мать одиночка Эми наконец-то имеет возможность отдохнуть: бывший муж, который неожиданно возвращается в ее жизнь после трехлетней разлуки и предлагает позаботиться о детях.

Женщина принимает предложение и уезжает из провинциальной Пенсильвании в Нью-Йорк — город, который никогда не спит. Впереди ее ждет целое лето без мамских дел и переживаний.

Эми меняет имидж, посещает художественные мероприятия, ходит на свидания и наконец знакомится с Дэниелом. Новая любовь уже стучится в дверь, но захочет ли женщина изменить все навсегда или вернется в привычную жизнь?

Кого ты любишь

Вечер в больнице, судьбоносная встреча. Восьмилетние Рэйчел и Энди случайно сталкиваются в коридоре. Девочка имеет врожденный порок сердца и уже привыкла к этим палатам, а вот мальчик смущен, потому что в больнице он сам, без родителей, с переломом руки.

Они и не надеялись увидеться снова. Такие совершенно разные: она выросла в уютной состоятельной семье, а его воспитывала небогатая мать одиночка. Из-за больного сердца ей не до занятий спортом, а он один из лучших атлетов.

Но их встречи и расставания не прекращаются, пока каждый из них заканчивает школу, женится и разводится, строит карьеру… Когда-то Рейчел и Энди придется определиться, кого же они любят и стоит ли им быть вместе.

Книжная жизнь Нины Гилл

Молодая девушка Нина Гилл — яростная интровертка, счастливая в своем уютном мире. Книжный магазин, где работает Нина, — это ее святыня, если бы только не некоторые надоедливые клиенты. Для общения достаточно мамы и еще нескольких друзей.

Вдруг в ее жизнь врывается куча людей: дело в том, что отец, которого девушка никогда не знала, умирает, оставив на Нину немало родных, стремящихся с ней познакомиться! Настоящий ночной ужас для интроверта – встречи, разговоры, новые компании…

К тому же и ее ярый враг Том оказывается милым мужчиной, желающим с ней поближе познакомиться. Может быть, самое время решиться и выйти из зоны комфорта? Особенно если Нина захочет узнать больше об отце, на которого она, кажется, очень похожа по нраву.

Случайные новобрачные

Сестры-близнецы Олив и Эмилия имеют разный характер. У Олив никогда ни с чем не складывалось — ни в карьере, ни в любви. Однажды шестилетняя девочка застряла в автомате с игрушками, и об этом писали все местные издания.

А вот Эмилия – счастливица. Даже свадьбу с любимым красавцем она смогла оплатить благодаря выигрышам в интернет-конкурсах. Впрочем, во время свадьбы что-то пошло не так: все гости вместе с молодоженами отравились. Происшествие обошло только Олив и Итана, приятеля жениха, который ужасно не понравился незадачливой сестре.

Да разве стоит из-за этого упускать оплаченный медовый месяц на Гавайях? Вместо молодоженов в путешествие отправляются Олив с Итаном. Удастся ли им забыть о взаимной неприязни и хорошо отдохнуть?

Там, где поют раки

Кайя всю жизнь наблюдает за бескрайними лугами на побережье – маршами. Она одинока посреди этой дикой природы, ей приходится во всем полагаться только на себя. Из родных у нее остался только отец, но ему нет дела до дочери.

Опасаясь, что ее снова покинут, Кайя не подпускает к себе никого и прячется от проблем, как это делают раки, за которыми она любит наблюдать.

Но на все свое время, и однажды девушка осознает, что готова разделить с кем-то свой закрытый от посторонних глаз мир.

Если к увлекательной книге тебе кажется, что чего-то не хватает, можно дополнить вечер еще и вкусным напитком. А если сердце тяготит к вину, читай как правильно подобрать вино.