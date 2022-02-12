Подорожі та натхнення

Насолодитись історіями та надихнутись на нові звершення — підбірка книг про кохання

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Лютого 2022, 17:00
Насолодитись історіями та надихнутись на нові звершення — підбірка книг про кохання
Фото: Unsplash

Більше новин
Війна із забудовником
Жаби у під’їзді! Протести мешканців через аварійну забудову на Київщині
Насилля у сім'ї
Справжня в‘язниця від рідної матері: як дитина півроку була в неволі на Рівненщині
Дорога на марс
Дорога на марс? Як виглядає найстрашніша траса України на Рівненщині
День Святого Валентина 2022
День Святого Валентина: як 14 лютого зберегти спокій тим, хто не закоханий
Дивитись більше

Матеріали по темі

Які книги подарувати на 14 лютого
Міжнародний день дарування книг: історії, від яких неможливо відірватись
Відчуття сорому і провини після сексу: що робити
Емоції після сексу. Що робити, коли щось пішло не так
Віталій Запека про книжку Полінка
Хотів лишити онуці спогад про себе: Віталій Запека про книжку Полінка й творчість під канонадами
Катерина Кухар - інтерв'ю 2022
Та, що танцює у терні. Катерина Кухар і книжки, які її змінили

Відео
0:04:32
Війна із забудовником

Жаби у під’їзді! Протести мешканців через аварійну забудову на Київщині
0:03:49
Насилля у сім'ї
Справжня в‘язниця від рідної матері: як дитина півроку була в неволі на Рівненщині
0:03:16
Дорога на марс
Дорога на марс? Як виглядає найстрашніша траса України на Рівненщині
0:03:44
День Святого Валентина 2022
День Святого Валентина: як 14 лютого зберегти спокій тим, хто не закоханий
0:34:40
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 11.02.2022 (22:00)
0:02:55
РНБО
Виїзне засідання РНБО у Харкові: про що говорили та які основні тези
0:04:33
Допомога Україні
Нова військова допомога від Заходу для України: останні новини політичного загострення
0:01:16
Петро Порошенко
Суд над Порошенком: нові подробиці справи
0:35:00
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 11.02.2022 (17:30)
0:01:28
Локдаун в Україні
Локдауну в Україні не буде? Прогноз МОЗ щодо коронавірусу в країні
Більше відео
Детоксикація організму - що це таке
Читати далі
Що таке детокс організму і токсини насправді — поради й роз’яснення нутриціологині

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь