Насолодитись історіями та надихнутись на нові звершення — підбірка книг про кохання

Кохання завжди надихало людей на неймовірні вчинки, написання віршів та фантастичних картин. Воно завжди змушує людину бачити красу. А що може бути гарніше, ніж затишний вечір із книгою?

Ми з видавництвом Vivat зібрали підбірку найкращих книг, які розповідають про справжнє кохання, щоб ви могли насолодитись чудовими історіями та надихнутись на нові звершення.

Запізніле життя Емі Байлер

Затуркана роботою та щоденними клопотами мати-одиначка Емі нарешті має можливість перепочити: колишній чоловік, який несподівано повертається в її життя після трирічної розлуки та пропонує подбати про дітей.

Жінка пристає на пропозицію та їде з провінційної Пенсильванії до Нью-Йорка — міста, яке ніколи не спить. Попереду на неї чекає ціле літо без мамських справ і переживань.

Емі змінює імідж, відвідує мистецькі заходи, ходить на побачення й урешті знайомиться з Деніелом. Нове кохання вже стукає у двері, та чи захоче жінка змінити все назавжди, чи повернеться до звичного життя?

Кого ти кохаєш

Вечір у лікарні, доленосна зустріч. Восьмирічні Рейчел та Енді випадково стикаються в коридорі.

Дівчинка має вроджену ваду серця й уже звикла до цих палат, а от хлопчик збентежений, бо в лікарні він сам, без батьків, з переломом руки.

Вони й не сподівалися побачитися знову. Такі цілком різні: вона виросла в затишній заможній родині, а його виховувала небагата мати одиначка. Через хворе серце їй не до занять спортом, а він — один з найкращих атлетів.

Але їхні зустрічі та розставання не припиняються, поки кожен з них закінчує школу, бере шлюб і розлучається, будує кар’єру… Колись Рейчел та Енді таки доведеться визначитися, кого ж вони кохають і чи варто їм бути разом.

Книжкове життя Ніни Гілл

Молода дівчина Ніна Гілл — запекла інтровертка, щаслива у своєму затишному світі.

Книгарня, де працює Ніна, — то її святиня, якби тільки не окремі набридливі клієнти. Для спілкування цілком достатньо мами та ще кількох друзів.

Аж тут раптом у її життя вривається купа людей: річ у тім, що батько, якого дівчина ніколи не знала, помирає, покинувши на Ніну чимало рідних, які прагнуть з нею познайомитися! Справжній нічний жах для інтроверта — зустрічі, розмови, нові компанії…

До того ж і її запеклий ворог Том виявляється милим чоловіком, який хоче з нею ближче познайомитися. Можливо, саме час зважитися і вийти із зони комфорту?

Особливо якщо Ніна захоче дізнатися більше про батька, на якого вона, здається, дуже схожа за вдачею.

Випадкові наречені

Сестри-близнючки Олів та Емілія мають геть різну вдачу. В Олів ніколи ні з чим не складалося — ані в кар’єрі, ані в коханні.

Якось шестирічна дівчинка застрягла в автоматі з іграшками, і про це писали всі місцеві видання.

А ось Емілія — щасливиця. Навіть весілля з коханим красенем вона зуміла оплатити завдяки виграшам в інтернет-конкурсах. Утім, під час весілля щось пішло не так: усі гості разом із молодятами отруїлися.

Пригода оминула тільки Олів та Ітана, дружку нареченого, який страшенно не сподобався невдачливій сестрі.

Та хіба варто через таке марнувати оплачений медовий місяць на Гаваях? Замість молодят у мандрівку вирушають Олів з Ітаном. Чи вдасться їм забути про взаємну неприязнь і добряче відпочити?

Там, де співають раки

Кайя все життя спостерігає за безкраїми луками на узбережжі — маршами. Вона самотня посеред цієї дикої природи, їй доводиться в усьому покладатися лише на себе.

З-поміж рідних у неї залишився тільки батько, але йому байдуже до доньки.

Побоюючись, що її знов покинуть, Кайя не підпускає до себе нікого й ховається від проблем, як це роблять раки, за якими вона любить спостерігати.

Та на все свій час, і одного разу дівчина усвідомлює, що ладна розділити з кимось свій закритий від сторонніх очей світ.

Якщо ж до захопливої книги тобі здається, що чогось не вистачає, можна доповнити вечір ще й смачним напоєм. Якщо твоє серце тяжіє до вина сьогодні, читай як правильно підібрати вино.