Шалено закохані: романи про найпалкіші почуття до Дня всіх закоханих

Давні римляни казали: Si vis amari, ama — хочеш бути коханим — кохай. А ми кажемо: хочеш бути коханим — читай. А що саме — обирай з цієї підбірки новинок від видавництва READBERRY.

Тут знайдеться книжкове кохання на будь-який смак: і green flag стосунки, що зцілюють; і почуття, присипані “склом” та сповнені емоційних гойдалок; і заборонена пристрасть та почуття, які доводить приховувати (але від яких неможливо відмовитися). Адже кохання — різне, але однаково прекрасне.

Серія “Scarlet Luck” Мони Касте

Будьте обережні, розпочинаючи цю серію: місцями вона настільки щемка, що неможливо не заплакати. Історія про другий шанс, страх показати власні почуття та ще більший страх самотності. Він — популярний рок-музикант, вона — його віддана фанатка. Але їй ніколи й нізащо не можна його торкатися.

Так починається не проста та драматична (а подекуди ще й дуже “скляна”) історія почуттів Розі та Адама. Обидва вони боротимуться за власне щастя, попри булінг фанатського ком’юніті, власну невпевненість, страх бути неприйнятим та незрозумілим, відчуваючи іноді, що ти віддав партнеру усе, але він натомість обрав тільки біль. У цій історії багато музики, соцмереж, флешбеків, почуттів та головне — надії й світлих почуттів.

Серія “Новоанглійська балетна школа” Анни Савас

Standalone серія hot sportromance від популярної німецької письменниці Анни Савас. Українською вже видано дві перші частини — «Тримай мене» та «Залиш мене». В обох книжках ми зустрічаємося з парою «зламаних» героїв — Зої та Джейсом і Рен та Істоном. В минулому кожен з них пережив травматичні події, які постали на шляху будування власного щасливого сьогодні та завтра.

Коли в життя персонажів приходить перспектива стосунків, вони закриваються, боячись показати потенційному партнеру шрами, травми, страхи та справжніх себе. Фішка серії у тому, що любов тут є фактором зцілення та другим шансом. Вона приходить, аби вивести з пітьми на світло, загоїти душевні рани та подарувати підтримку.

Герої врешті-решт відкриваються одне одному, усвідомлюючи, що їхні стосунки здатні стати safe place, опорою та фундаментом здорових романтичних відносин. І поки герої рухаються цим шляхом, вони пишуть одне одному романтичні записки, діляться особливими треками, шукають близькості та врешті-решт, знаходять її один в одному.

Серія “Родина Роялів” Ерін Ватт

Історія, що підкорила BookTok п’ятіркою красенів Роялів. Тут є і вайб «Пліткарки», і купа таємниць, розкіш, заборонений потяг, розбещені брати Рояли, незліченні статки, а ще це фактично гарячий рітелінг «Попелюшки». До речі, за псевдонімом Ерінн Ватт ховається популярна авторка Ель Кеннеді та її співавторка Джен Фредерік.

Сюжет обертається довкола звичайної дівчини Елли та родини Роялів, частиною якою вона стає. Брати Рояли починають випробовувати названу сестру на міцність. Особливо, Рід Роял, який одразу закохується в Еллу, але приховує власні почуття.

Елла має довести, що вона гідна бути частиною родини. Та Рід недооцінює силу та міць її характеру. Їхні стосунки пройдуть низку випробувань, протягом яких Елла та Рід гратимуть в емоційний пінґ-понґ, відштовхуватимуть одне одного, але водночас палко жадатимуть, йтимуть на компроміси із власним сумлінням, щоб врешті-решт зробити остаточний вибір.

Ця серія про драматизм, секс, психологічні травми, але водночас про пошук власного шляху, відстоювання кордонів, важливість попри все обирати себе та боротися за своє кохання. Українською видана вся серія, а також додаток «Занепалий спадкоємець», який розповідає про одного з бартів Ріда — Істона Рояла та його історію кохання.

Трилогія “Академія Данбридж” Сари Шпрінц

Трилогія в сеттінзі темної академії, з пристрасним любовним трикутником, тропом “він ігнорує її, вона бажає його”, забороненими почуттями та таємницями минулого. А ще — шаленою хімією між Генрі та Еммою.

Усе починається тоді, коли у першій частині трилогії “Куди завгодно” Емма потрапляє до престижної академії та має на меті відшукати правду про минуле свого батька. Бо колись, багато років тому, саме в стінах цієї академії її тато зустрівся з її мамою, і між ними спалахнуло кохання.

Але коли Емма зустрічає Генрі, все летить шкереберть. Він – харизматичний староста, і Емма одразу закохується в нього. Шансів впоратися з власними почуттями немає. Але Генрі вже має дівчину. Тож про жодні почуття до нього не можу бути й мови. Але що робити з серцем, яке тремтить в присутності Генрі? Еммі доведеться прийняти складне рішення, інакше, вона зможе зруйнувати не лише власне життя, а й долю Генрі.

Наелектризовані почуття, емоційні гойдалки, внутрішні переживання та страхи, випадкові (та не дуже) дотики, “скло”, гарячі сцени, демони минулого – засумувати з цією трилогією точно не вийде. А друга частина “Хто завгодно” вже доступна до передзамовлення та незабаром вийде у світ.

Події продовження розвиватимуться довкола Вікторії Белгейвен-Вінфорд, Чарльза Синклера та капітана команди з регбі, Валентайна. Дружба, що переросла в кохання та опинилася скутою гострими рамцями любовного трикутника – сюжет обіцяє добрячі пристрасті.

Серія “Зимові мрії” Айли Дейд

Пристрасні YA-спортромани “Наче сніг падаємо” та “Наче вогонь палаємо” сповнені інтриг, палких почуттів, шалених емоційних гойдалок і все це в декораціях льодових арен та запеклих крижаних двобоїв.

Перша частина “Наче сніг падаємо” розповідає про фігуристку Пейслі та її непрості стосунки зі сноубордистом Ноксом. Річ у тім, що Пейслі пообіцяла собі: жодних стосунків. Її єдина пристрасть: фігурне катання та мрії про участь в Олімпіаді. Але серце — не крига, і почуття, що розгорілися в серці Пейслі не стишить навіть сніг.

“Наче вогонь палаємо” — друга частина серії. Зухвалий та перспективний гравець НХЛ Ваятт звик отримувати максимум від життя. Колись він зрадив Арії, і тепер мріє про другий шанс, хоча в глибині душі не сподівається на пробачення. Та коли дівчина повертається до їхнього містечка, у Ваятта з’являється надія. Він ладен перевернути цей світ, аби повернути довіру Арії. Бо вона була всім, чого він насправді коли-небудь бажав.

Також дивись підбірку книг про здорові стосунки.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!